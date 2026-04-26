У Первомайську зводять модульне містечко для переселенців: встановили перші будинки
12:25, 26 квітня, 2026
У Первомайськ розпочали встановлення перших модульних будинків у майбутньому модульному містечку для внутрішньо переміщених осіб.
Про це повідомили у Первомайській міській раді.
Проєкт реалізується в мікрорайоні «Фрегат» у межах міжнародної допомоги за підтримки данського фонду GAUFonden у співпраці з Королівством Данія.
На будівельному майданчику вже змонтовано перші житлові модулі, триває підготовка території та підведення інженерних мереж. Загалом містечко формують поступово — шляхом встановлення готових конструкцій, які доставляються на локацію.
У міській раді зазначать, що паралельно тривають роботи з облаштування інфраструктури містечка: планування території, під’їзних шляхів, інженерних мереж та зон загального користування. Також передбачено подальше благоустрій і створення комфортного середовища для проживання.
Нагадаємо, що загалом планують встановити 50 модульних будинків.
Також повідомлялося, що у селі Констянтинівка Південноукраїнської громади будують модульне містечко для медичних працівників з числа внутрішньо переміщених осіб.
