У Первомайську зводять модульне містечко для переселенців: встановили перші будинки

У Первомайську встановили перші модульні будинки для переселенців. Фото: Первомайська міська рада

У Первомайськ розпочали встановлення перших модульних будинків у майбутньому модульному містечку для внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомили у Первомайській міській раді.

Проєкт реалізується в мікрорайоні «Фрегат» у межах міжнародної допомоги за підтримки данського фонду GAUFonden у співпраці з Королівством Данія.

На будівельному майданчику вже змонтовано перші житлові модулі, триває підготовка території та підведення інженерних мереж. Загалом містечко формують поступово — шляхом встановлення готових конструкцій, які доставляються на локацію.

У Первомайську встановили перші модульні будинки для переселенців. Фото: Первомайська міська рада

У Первомайську встановили перші модульні будинки для переселенців. Фото: Первомайська міська рада

У міській раді зазначать, що паралельно тривають роботи з облаштування інфраструктури містечка: планування території, під’їзних шляхів, інженерних мереж та зон загального користування. Також передбачено подальше благоустрій і створення комфортного середовища для проживання.

У Первомайську встановили перші модульні будинки для переселенців. Фото: Первомайська міська рада

У Первомайську встановили перші модульні будинки для переселенців. Фото: Первомайська міська рада

У Первомайську встановили перші модульні будинки для переселенців. Фото: Первомайська міська рада

У Первомайську встановили перші модульні будинки для переселенців. Фото: Первомайська міська рада

У Первомайську встановили перші модульні будинки для переселенців. Фото: Первомайська міська рада

Нагадаємо, що загалом планують встановити 50 модульних будинків.

Також повідомлялося, що у селі Констянтинівка Південноукраїнської громади будують модульне містечко для медичних працівників з числа внутрішньо переміщених осіб.