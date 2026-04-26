 Встановлено модульні будинки для переселенців у Первомайську

  • неділя

    26 квітня, 2026

  • 12.3°
    Слабкий дощ

    Миколаїв

  • 26 квітня , 2026 неділя

  • Миколаїв • 12.3° Слабкий дощ

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Первомайську зводять модульне містечко для переселенців: встановили перші будинки

  • на русском

У Первомайську встановили перші модульні будинки для переселенців. Фото: Первомайська міська рада

У Первомайськ розпочали встановлення перших модульних будинків у майбутньому модульному містечку для внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомили у Первомайській міській раді.

Проєкт реалізується в мікрорайоні «Фрегат» у межах міжнародної допомоги за підтримки данського фонду GAUFonden у співпраці з Королівством Данія.

На будівельному майданчику вже змонтовано перші житлові модулі, триває підготовка території та підведення інженерних мереж. Загалом містечко формують поступово — шляхом встановлення готових конструкцій, які доставляються на локацію.

У Первомайську встановили перші модульні будинки для переселенців. Фото: Первомайська міська радаУ Первомайську встановили перші модульні будинки для переселенців. Фото: Первомайська міська рада
У Первомайську встановили перші модульні будинки для переселенців. Фото: Первомайська міська радаУ Первомайську встановили перші модульні будинки для переселенців. Фото: Первомайська міська рада

У міській раді зазначать, що паралельно тривають роботи з облаштування інфраструктури містечка: планування території, під’їзних шляхів, інженерних мереж та зон загального користування. Також передбачено подальше благоустрій і створення комфортного середовища для проживання.

У Первомайську встановили перші модульні будинки для переселенців. Фото: Первомайська міська радаУ Первомайську встановили перші модульні будинки для переселенців. Фото: Первомайська міська рада
У Первомайську встановили перші модульні будинки для переселенців. Фото: Первомайська міська радаУ Первомайську встановили перші модульні будинки для переселенців. Фото: Первомайська міська рада
У Первомайську встановили перші модульні будинки для переселенців. Фото: Первомайська міська радаУ Первомайську встановили перші модульні будинки для переселенців. Фото: Первомайська міська рада
У Первомайську встановили перші модульні будинки для переселенців. Фото: Первомайська міська радаУ Первомайську встановили перші модульні будинки для переселенців. Фото: Первомайська міська рада
У Первомайську встановили перші модульні будинки для переселенців. Фото: Первомайська міська радаУ Первомайську встановили перші модульні будинки для переселенців. Фото: Первомайська міська рада

Нагадаємо, що загалом планують встановити 50 модульних будинків.

Також повідомлялося, що у селі Констянтинівка Південноукраїнської громади будують модульне містечко для медичних працівників з числа внутрішньо переміщених осіб.

0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Первомайськ

У жителя Первомайська знайшли пів кілограма психотропів: йому загрожує до 12 років у в'язниці
₴150 тис. збитків: у Первомайському районі підозрюють підрядника
Музей цеглин: жителька Первомайська створила колекцію старовинних будівельних матеріалів

