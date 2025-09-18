Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

У Костянтинівці на Миколаївщині будують модульне містечко для медиків-переселенців

У Костянтинівці будують модульне містечко для медиків-переселенців. Фото: міська радаУ Костянтинівці будують модульне містечко для медиків-переселенців. Фото: міська рада

У селі Констянтинівка Південноукраїнської громади будують модульне містечко для медичних працівників з числа внутрішньо переміщених осіб.

На сесії Південноукраїнської міської ради стало відомо, що громада отримала ще один модульний будинок вартістю 1,7 мільйона гривень.

Облаштування модульного містечка для медичних працівників розпочали ще у серпні цього року. Його зведуть поряд із такою ж модульною амбулаторією сімейної медицини. Це дасть змогу медикам жити поруч із роботою.

Біля медзакладу вже встановлюють другий житловий будинок площею 37 квадратних метрів, який передала громаді Асоціація підтримки українців, переміщених унаслідок війни в Україні «Допомога Україні».

У Костянтинівці будують модульне містечко для медиків-переселенців. Фото: міська радаУ Костянтинівці будують модульне містечко для медиків-переселенців. Фото: міська рада
У Костянтинівці будують модульне містечко для медиків-переселенців. Фото: міська радаУ Костянтинівці будують модульне містечко для медиків-переселенців. Фото: міська рада

Нагадаємо, що на території Первомайської громади Миколаївщини планують встановити 50 модульних будинків. У місті наразі обговорюють проєкт детального плану території по вулиці Корабельній, де планують встановити ці будинки.

Також читайте матеріал «МикВісті»: «Освіта попри руїни: як працюють модульні школи на Миколаївщині.

«Повалення конституційного ладу», — Мер Південноукраїнська поскаржився в СБУ на депутатів Порошенка, які готують йому імпічмент
У Південноукраїнську не дозволили «Миколаївській обласній варті» отримати доступ до камер по місту
Депутати Південноукраїнська відмовилися поновити на посаді заступника мера Горностая, який виграв суд
Депутати Південноукраїнська відмовилися поновити на посаді заступника мера Горностая, який виграв суд
У Південноукраїнську не дозволили «Миколаївській обласній варті» отримати доступ до камер по місту
«Повалення конституційного ладу», — Мер Південноукраїнська поскаржився в СБУ на депутатів Порошенка, які готують йому імпічмент

