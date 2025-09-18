У Костянтинівці на Миколаївщині будують модульне містечко для медиків-переселенців
Альона Коханчук
12:13, 18 вересня, 2025
У селі Констянтинівка Південноукраїнської громади будують модульне містечко для медичних працівників з числа внутрішньо переміщених осіб.
На сесії Південноукраїнської міської ради стало відомо, що громада отримала ще один модульний будинок вартістю 1,7 мільйона гривень.
Облаштування модульного містечка для медичних працівників розпочали ще у серпні цього року. Його зведуть поряд із такою ж модульною амбулаторією сімейної медицини. Це дасть змогу медикам жити поруч із роботою.
Біля медзакладу вже встановлюють другий житловий будинок площею 37 квадратних метрів, який передала громаді Асоціація підтримки українців, переміщених унаслідок війни в Україні «Допомога Україні».
Нагадаємо, що на території Первомайської громади Миколаївщини планують встановити 50 модульних будинків. У місті наразі обговорюють проєкт детального плану території по вулиці Корабельній, де планують встановити ці будинки.
