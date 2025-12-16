 Бухгалтерці комунального підприємства в Південноукраїнську повідомили про підозру у службовій недбалості

Бухгалтерку комунального підприємства в Південноукраїнську підозрюють у службовій недбалості на ₴700 тис.

Бухгалтерку комунального підприємства у Південноукраїнську підозрюють у службовій недбалості. Фото: НацполіціяБухгалтерку комунального підприємства у Південноукраїнську підозрюють у службовій недбалості. Фото: Нацполіція

Головній бухгалтерці комунального підприємства Південноукраїнської міської ради повідомили про підозру у службовій недбалості. За даними слідства, її дії призвели до збитків для міського бюджету на понад 700 тисяч гривень.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області.

Слідчі встановили, що бухгалтерка, відповідальна за ведення обліку, прийняла на баланс підприємства металеві труби для централізованої системи водопостачання. Водночас фактично товар на підприємство не надходив. Не перевіривши наявність труб і реальність господарської операції, посадовиця оформила та підписала платіжні документи і передала їх до казначейства. У результаті з міського бюджету безпідставно перерахували кошти на рахунок товариства, яке мало здійснити поставку.

Загальна сума збитків для бюджету громади перевищує 700 тисяч гривень.

Бухгалтерці повідомили про підозру за частиною 1 статті 367 Кримінального кодексу України — службова недбалість, що завдала істотної шкоди державним інтересам.

Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, у Миколаєві місцевому підприємцю повідомили про підозру у невиконанні рішення суду щодо знесення надбудови до магазину одягу, яку він самовільно звів на муніципальній землі.

Головне сьогодні