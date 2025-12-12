У Снігурівці невідомі підпалили чотири сміттєві баки: поліція шукає свідків

У Снігурівці невідомі підпалили чотири сміттєві баки. Фото: Іван Кухта

У ніч на 12 грудня в мікрорайоні «Сім вітрів» у Снігурівці невідомі навмисно підпалили чотири сміттєві баки.

Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Іван Кухта.

На місце події прибули рятувальники, які ліквідували пожежу.

За словами Івана Кухти, такі дії є не лише нищать майно громади, а й створюють реальну небезпеку для жителів.

«Ми обов’язково відновимо знищене, проте важливо не лише відбудовувати громаду, а й берегти те, що маємо зараз», — підкреслив він.

Мешканців закликають долучитися до розслідування. Усіх, хто бачив підпал або володіє інформацією про причетних до нього осіб, просять негайно звернутися до поліції.

Нагадаємо, раніше у Миколаєві затримали жінку, яку підозрюють у підпалах авто на замовлення.