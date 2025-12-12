 Затримали двох підозрюваних у збуті наркотиків у Первомайську 12 грудня

  пʼятниця

    12 грудня, 2025

У Первомайську затримали двох підозрюваних у збуті наркотиків та психотропів

У Первомайську затримали двох підозрюваних у збуті наркотиків та психотропів. Фото: Поліція МиколаївщиниУ Первомайську затримали двох підозрюваних у збуті наркотиків та психотропів. Фото: Поліція Миколаївщини

У Первомайську поліцейські затримали 47-річного чоловіка та 28-річну жінку, яких підозрюють в організації та налагодженні незаконного збуту наркотиків і психотропів.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполції Миколаївської області.

За даними слідства, чоловік особисто організував схему незаконного обігу наркотиків та залучив до неї свою знайому. Замовлення психотропів здійснювали на ім’я жінки, яка отримувала їх у терміналах самообслуговування пошти. Після цього речовини фасували та перепродавали знайомим.

У Первомайську затримали двох підозрюваних у збуті наркотиків та психотропів. Фото: Поліція МиколаївщиниУ Первомайську затримали двох підозрюваних у збуті наркотиків та психотропів. Фото: Поліція Миколаївщини
У Первомайську затримали двох підозрюваних у збуті наркотиків та психотропів. Фото: Поліція МиколаївщиниУ Первомайську затримали двох підозрюваних у збуті наркотиків та психотропів. Фото: Поліція Миколаївщини

Під час обшуків за місцями проживання обвинувачених вилучили понад 50 грамів амфетаміну, канабіс, електронні ваги, пакувальні матеріали, мобільні телефони, банківські картки, гроші в сумі 110 тисяч гривень та інші речові докази. Експрес-тести підтвердили, що вилучені речовини є наркотиками.

У Первомайську затримали двох підозрюваних у збуті наркотиків та психотропів. Фото: Поліція МиколаївщиниУ Первомайську затримали двох підозрюваних у збуті наркотиків та психотропів. Фото: Поліція Миколаївщини
У Первомайську затримали двох підозрюваних у збуті наркотиків та психотропів. Фото: Поліція МиколаївщиниУ Первомайську затримали двох підозрюваних у збуті наркотиків та психотропів. Фото: Поліція Миколаївщини

Крім того, у чоловіка правоохоронці знайшли пістолет зі слідами модифікацій, а також 12 набоїв до нього.

У Первомайську затримали двох підозрюваних у збуті наркотиків та психотропів. Фото: Поліція МиколаївщиниУ Первомайську затримали двох підозрюваних у збуті наркотиків та психотропів. Фото: Поліція Миколаївщини
У Первомайську затримали двох підозрюваних у збуті наркотиків та психотропів. Фото: Поліція МиколаївщиниУ Первомайську затримали двох підозрюваних у збуті наркотиків та психотропів. Фото: Поліція Миколаївщини

Наразі підозрюваним повідомили про підозру за частиною 2 та частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі обидвох тримають під вартою із правом внесення застави. Поліцейські встановлюють коло осіб, які могли б бути причетні до схеми.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що житель Миколаєва проведе 9 років у тюрмі за продаж наркотиків.

Кім заявив, що правоохоронці розслідують можливу розтрату коштів у справі щодо харчування дітей у Миколаєві
У Миколаєві УСР з поліцією прийшли з обшуком до «Проссекко 8», управління освіти та у КОП
У Миколаєві 19-річна дівчина випала з вікна: в поліції кажуть, що її силоміць утримували в квартирі
У Миколаєві 19-річна дівчина випала з вікна: в поліції кажуть, що її силоміць утримували в квартирі
У Миколаєві УСР з поліцією прийшли з обшуком до «Проссекко 8», управління освіти та у КОП
Кім заявив, що правоохоронці розслідують можливу розтрату коштів у справі щодо харчування дітей у Миколаєві

