У Первомайську затримали двох підозрюваних у збуті наркотиків та психотропів
20:48, 12 грудня, 2025
У Первомайську поліцейські затримали 47-річного чоловіка та 28-річну жінку, яких підозрюють в організації та налагодженні незаконного збуту наркотиків і психотропів.
Про це повідомили в Головному управлінні Нацполції Миколаївської області.
За даними слідства, чоловік особисто організував схему незаконного обігу наркотиків та залучив до неї свою знайому. Замовлення психотропів здійснювали на ім’я жінки, яка отримувала їх у терміналах самообслуговування пошти. Після цього речовини фасували та перепродавали знайомим.
Під час обшуків за місцями проживання обвинувачених вилучили понад 50 грамів амфетаміну, канабіс, електронні ваги, пакувальні матеріали, мобільні телефони, банківські картки, гроші в сумі 110 тисяч гривень та інші речові докази. Експрес-тести підтвердили, що вилучені речовини є наркотиками.
Крім того, у чоловіка правоохоронці знайшли пістолет зі слідами модифікацій, а також 12 набоїв до нього.
Наразі підозрюваним повідомили про підозру за частиною 2 та частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі обидвох тримають під вартою із правом внесення застави. Поліцейські встановлюють коло осіб, які могли б бути причетні до схеми.
