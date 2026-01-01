Якими будуть вимкнення електрики 2 січня: оприлюднили попередні графіки
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Ірина Олехнович
-
•
-
20:35, 01 січня, 2026
-
У Миколаєві та по області 2 січня очікуються планові відключення електроенергії.
Про це повідомили в «Миколаївобленерго».
Погодинні графіки діятимуть протягом доби — з 08:00 до 00:00.
- 1.2 — 12:30–16:00
Всього: 3 години 30 хвилин
- 2.1 — 12:30–16:00
Всього: 3 години 30 хвилин
- 2.2 — 07:30–09:00
Всього: 1 година 30 хвилин
- 3.2 — 09:00–12:30
Всього: 3 години 30 хвилин
- 4.1 — 07:30–09:00
Всього: 1 година 30 хвилин
- 4.2 — 19:30–22:30
Всього: 3 години
- 5.1 — 09:00–12:30
Всього: 3 години 30 хвилин
- 5.2 — 16:00–19:30
Всього: 3 години 30 хвилин
- 6.1 — 19:30–22:30
Всього: 3 години
- 6.2 — 16:00–19:30
Всього: 3 години 30 хвилин
Енергетики попереджають, що ситуація може змінюватися протягом доби. Актуальний стан за вашою адресою можна перевірити на сайті: https://off.energy.mk.ua/.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами ще двох працівників енергетичної галузі з Миколаївської області.
Останні новини про: Відключення електроенергії
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.