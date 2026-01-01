Якими будуть вимкнення електрики 2 січня: оприлюднили попередні графіки

Якими будуть вимкнення світла 2 січня на Миколаївщині. Ілюстративне фото: «МикВісті»

У Миколаєві та по області 2 січня очікуються планові відключення електроенергії.

Про це повідомили в «Миколаївобленерго».

Погодинні графіки діятимуть протягом доби — з 08:00 до 00:00.

1.2 — 12:30–16:00

Всього: 3 години 30 хвилин

2.1 — 12:30–16:00

Всього: 3 години 30 хвилин

2.2 — 07:30–09:00

Всього: 1 година 30 хвилин

3.2 — 09:00–12:30

Всього: 3 години 30 хвилин

4.1 — 07:30–09:00

Всього: 1 година 30 хвилин

4.2 — 19:30–22:30

Всього: 3 години

5.1 — 09:00–12:30

Всього: 3 години 30 хвилин

5.2 — 16:00–19:30

Всього: 3 години 30 хвилин

6.1 — 19:30–22:30

Всього: 3 години

6.2 — 16:00–19:30

Всього: 3 години 30 хвилин

Енергетики попереджають, що ситуація може змінюватися протягом доби. Актуальний стан за вашою адресою можна перевірити на сайті: https://off.energy.mk.ua/.

