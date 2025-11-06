Житель Миколаєва проведе 9 років у тюрмі за продаж наркотиків

У Миколаєві чоловіка засудили до 9 років тюрми за збут наркотиків. Фото: Нацполіція

Мешканця Миколаєва засудили до 9 років і 3 місяців тюрми з конфіскацією майна за незаконне придбання, зберігання та збут психотропних речовин.

Про це повідомили в обласній прокуратурі та поліції.

Інцидент стався у червні 2025 року. Поліцейські помітили чоловіка, який поводився підозріло. Під час перевірки документів у нього виявили пакунок із наркотичною речовиною. На місце викликали слідчо-оперативну групу.

Під час огляду правоохоронці вилучили zip-пакет із порошкоподібною речовиною, який був схований усередині дитячої іграшки. Згодом, під час санкціонованого судом обшуку за місцем проживання чоловіка, поліцейські знайшли ще 31 полімерний згорток із психотропною речовиною PVP загальною масою 21,4 грама, підготовлені для розповсюдження.

Суд визнав чоловіка винним у незаконному обігу наркотиків. Вирок поки не набрав законної сили.

Раніше повідомлялось, що в Одесі суд позбавив місцевого водія прав більш ніж на 33 роки, він вчергове сів за руль у стані наркотичного сп’яніння.