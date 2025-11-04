В Одесі водія, який втретє сів за кермо під наркотиками, позбавили прав більш ніж на 33 роки. Ілюстративне фото: Getty images

В Одесі суд позбавив місцевого водія прав більш ніж на 33 роки, він вчергове сів за руль у стані наркотичного сп’яніння.

Як повідомили в пресслужбі Приморський районний суд, 15 серпня чоловіка зупинили в Місячному провулку. У нього були очевидні ознаки наркотичного сп’яніння: тремтіння рук, неприродна блідість, звужені зіниці, які не реагували на світло. Від проходження медичного огляду він відмовився.

Суд встановив, що це вже третій випадок притягнення чоловіка до відповідальності за аналогічне правопорушення.

«Відповідно до частини 3 статті 30 КУпАП, якщо особа, позбавлена права керування, до закінчення терміну цього стягнення вчиняє нове правопорушення, передбачене статтею 130, невідбута частина попереднього стягнення приєднується до нового», — пояснили в суді.

З урахуванням цього, суд призначив водію штраф у розмірі 51 тисяча гривень без конфіскації автомобіля, а також позбавив права керування транспортними засобами на 33 роки 4 місяці 20 днів.

Нагадаємо, що за десять місяців у Єдиному реєстрі боржників зафіксували вже більше 2 мільйонів штрафів за порушення правил дорожнього руху.