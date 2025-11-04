  • вівторок

    4 листопада, 2025

  • 11.1°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 4 листопада , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 11.1° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

В Одесі водія, який втретє сів за кермо під наркотиками, позбавили прав більш ніж на 33 роки

В Одесі водія, який втретє сів за кермо під наркотиками, позбавили прав більш ніж на 33 роки. Ілюстративне фото: Getty imagesВ Одесі водія, який втретє сів за кермо під наркотиками, позбавили прав більш ніж на 33 роки. Ілюстративне фото: Getty images

В Одесі суд позбавив місцевого водія прав більш ніж на 33 роки, він вчергове сів за руль у стані наркотичного сп’яніння.

Як повідомили в пресслужбі Приморський районний суд, 15 серпня чоловіка зупинили в Місячному провулку. У нього були очевидні ознаки наркотичного сп’яніння: тремтіння рук, неприродна блідість, звужені зіниці, які не реагували на світло. Від проходження медичного огляду він відмовився.

Суд встановив, що це вже третій випадок притягнення чоловіка до відповідальності за аналогічне правопорушення.

«Відповідно до частини 3 статті 30 КУпАП, якщо особа, позбавлена права керування, до закінчення терміну цього стягнення вчиняє нове правопорушення, передбачене статтею 130, невідбута частина попереднього стягнення приєднується до нового», — пояснили в суді.

З урахуванням цього, суд призначив водію штраф у розмірі 51 тисяча гривень без конфіскації автомобіля, а також позбавив права керування транспортними засобами на 33 роки 4 місяці 20 днів.

Нагадаємо, що за десять місяців у Єдиному реєстрі боржників зафіксували вже більше 2 мільйонів штрафів за порушення правил дорожнього руху.

Останні новини про: Одеса

В Одесі звільнили заступника міського голови Сіліна, підозрюваного у службовій недбалості
Труханов оскаржує рішення суду про цілодобовий домашній арешт
В Одесі закрили клуб «Palladium» через скандал із російською музикою
Реклама

Читайте також:

новини

Як вони виживають? — у Миколаєві обговорюють підвищення зарплат вихователям

Аліна Квітко
новини

В Очакові проживає близько 7,5 тисячі людей: це вдвічі менше ніж до війни

Юлія Бойченко
новини

ДЖКГ Миколаєва витратить ₴24 млн на ремонт дороги на 6-й Слобідській — тепер там буде двосторонній рух

Аліса Мелік-Адамян
новини

На проєкти відбудови багатоповерхівок з бюджету Миколаєва витратили ₴9,2 млн за чотири роки

Юлія Бойченко
новини

Миколаївщині бракує коштів на створення регіонального плану управління відходами

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Одеса

В Одесі закрили клуб «Palladium» через скандал із російською музикою
Труханов оскаржує рішення суду про цілодобовий домашній арешт
В Одесі звільнили заступника міського голови Сіліна, підозрюваного у службовій недбалості

Не гріти будинки до 20-22°C, а одягати светри, — голова «Укренерго» про опалювальний сезон

Труханов оскаржує рішення суду про цілодобовий домашній арешт

5 годин тому

Миколаїв витратить ₴24 млн на ремонт дороги від проспекту Центрального до 1-ї Воєнної

Головне сьогодні