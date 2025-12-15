 У мерії Миколаєва відзвітували, що обстежують будинки, пошкоджені під час обстрілу 13 грудня

У Миколаєві через обстріли пошкоджені 80 будинків, три — зруйновані повністю

Наслідки російської атаки на Миколаїв 13 грудня. Фото: Миколаївська обласна прокуратураНаслідки російської атаки на Миколаїв 13 грудня. Фото: Миколаївська обласна прокуратура

У Миколаєві триває обстеження житлових будинків, пошкоджених через російські обстріли в ніч на 13 грудня.

За попередніми даними Миколаївської міської ради, повністю зруйновані три будинки, ще близько 80 — зазнали пошкоджень.

Зазначається, що у місті працює спеціальна комісія, яка фіксує масштаби руйнувань. До її складу входять фахівці управління державного архітектурно-будівельного контролю, районних адміністрацій, департаменту житлово-комунального господарства та ДСНС.

У Миколаєві через обстріли пошкоджені 80 будинків, 3 — зруйновані повністю. Фото: Миколаївська міська радаУ Миколаєві через обстріли пошкоджені 80 будинків, 3 — зруйновані повністю. Фото: Миколаївська міська рада
У Миколаєві через обстріли пошкоджені 80 будинків, 3 — зруйновані повністю. Фото: Миколаївська міська радаУ Миколаєві через обстріли пошкоджені 80 будинків, 3 — зруйновані повністю. Фото: Миколаївська міська рада

Як повідомила фахівчиня управління ДАБК Христина Кшенська, комісія допомагає власникам обстежити житлові будинки та господарські споруди, фіксує всі пошкодження, перевіряє наявність необхідних документів — свідоцтва про право власності, технічного паспорта, паспорта та ідентифікаційного коду власника. Також проводиться фотофіксація руйнувань і заповнюється відповідний чек-лист.

Після підготовки актів обстеження власники пошкодженого житла зможуть подати документи для отримання компенсації через застосунок «Дія». Іноді процес ускладнюється тим, що частина власників житла через війну тимчасово виїхала з міста.

— Багатьох людей наразі немає в Миколаєві, і це створює певні складнощі, — зазначила Христина Кшенська.

У таких випадках власники можуть уповноважити свого представника, подавши відповідну заяву. Це дозволить членам комісії отримати доступ до помешкань і провести необхідне обстеження.

У мерії наголошують, що обмежень щодо строків подання заяв немає, тож мешканці, чиє житло постраждало внаслідок російських атак, можуть звернутися і пізніше.

У Миколаєві через обстріли пошкоджені 80 будинків, 3 — зруйновані повністю. Фото: Миколаївська міська радаУ Миколаєві через обстріли пошкоджені 80 будинків, 3 — зруйновані повністю. Фото: Миколаївська міська рада
У Миколаєві через обстріли пошкоджені 80 будинків, 3 — зруйновані повністю. Фото: Миколаївська міська радаУ Миколаєві через обстріли пошкоджені 80 будинків, 3 — зруйновані повністю. Фото: Миколаївська міська рада

Обстріл Миколаєва 13 грудня

Нагадаємо, уночі та під ранок 13 грудня російські війська атакували критичну та промислову інфраструктуру в Миколаєві та області. Внаслідок обстрілів без електропостачання залишилися населені пункти Баштанського та Миколаївського районів. Наразі тривають відновлювальні роботи.

Через обстріл у місті постраждали п’ятеро людей. Міський голова Олександр Сєнкевич додав, що це була одна з наймасовіших атак по Миколаєву та області за останній час.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що через масовані обстріли найскладніша ситуація з електропостачанням залишається в Одеській та Миколаївській областях.

Пізніше стало відомо, що після російського обстрілу у Миколаєві три будинки знищено повністю, ще понад 15 пошкоджені.

