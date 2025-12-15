У Миколаєві через обстріли пошкоджені 80 будинків, три — зруйновані повністю
18:32, 15 грудня, 2025
У Миколаєві триває обстеження житлових будинків, пошкоджених через російські обстріли в ніч на 13 грудня.
За попередніми даними Миколаївської міської ради, повністю зруйновані три будинки, ще близько 80 — зазнали пошкоджень.
Зазначається, що у місті працює спеціальна комісія, яка фіксує масштаби руйнувань. До її складу входять фахівці управління державного архітектурно-будівельного контролю, районних адміністрацій, департаменту житлово-комунального господарства та ДСНС.
Як повідомила фахівчиня управління ДАБК Христина Кшенська, комісія допомагає власникам обстежити житлові будинки та господарські споруди, фіксує всі пошкодження, перевіряє наявність необхідних документів — свідоцтва про право власності, технічного паспорта, паспорта та ідентифікаційного коду власника. Також проводиться фотофіксація руйнувань і заповнюється відповідний чек-лист.
Після підготовки актів обстеження власники пошкодженого житла зможуть подати документи для отримання компенсації через застосунок «Дія». Іноді процес ускладнюється тим, що частина власників житла через війну тимчасово виїхала з міста.
— Багатьох людей наразі немає в Миколаєві, і це створює певні складнощі, — зазначила Христина Кшенська.
У таких випадках власники можуть уповноважити свого представника, подавши відповідну заяву. Це дозволить членам комісії отримати доступ до помешкань і провести необхідне обстеження.
У мерії наголошують, що обмежень щодо строків подання заяв немає, тож мешканці, чиє житло постраждало внаслідок російських атак, можуть звернутися і пізніше.
Обстріл Миколаєва 13 грудня
Нагадаємо, уночі та під ранок 13 грудня російські війська атакували критичну та промислову інфраструктуру в Миколаєві та області. Внаслідок обстрілів без електропостачання залишилися населені пункти Баштанського та Миколаївського районів. Наразі тривають відновлювальні роботи.
Через обстріл у місті постраждали п’ятеро людей. Міський голова Олександр Сєнкевич додав, що це була одна з наймасовіших атак по Миколаєву та області за останній час.
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що через масовані обстріли найскладніша ситуація з електропостачанням залишається в Одеській та Миколаївській областях.
Пізніше стало відомо, що після російського обстрілу у Миколаєві три будинки знищено повністю, ще понад 15 пошкоджені.
