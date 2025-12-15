Понад 400 компаній закрились на Миколаївщині у 2025 році

За 11 місяців 2025 року на Миколаївщині припинили діяльність 444 компанії. Водночас Одещина увійшла до трійки регіонів України з найбільшою кількістю закритих бізнесів — тут згорнулись 738 підприємств. На Херсонщині — 144 закритих компаній.

Про це свідчать аналітичні дані Опендатабот, пишуть «МикВісті».

Де найчастіше закривались компанії цьогоріч. Інфографіка: Опендатабот

Загалом по Україні з початку року закрилось близько 11 тисяч компаній. Найбільш уразливими виявилися громадські організації. Натомість найдовше на ринку утримувалися підприємства у сферах освіти, охорони здоров’я та ветеринарної діяльності.

Найчастіше компанії припиняли роботу в Києві — 1289 компаній, що становить 12% від загальної кількості. Далі йдуть Дніпропетровська область — 824 закриття, Львівська — 772, Одеська — 738 та Київська — 589.

Аналітики зазначають, що найбільш життєздатною організаційно-правовою формою стали акціонерні товариства — середній вік закритих у 2025 році підприємств перевищив 28 років. Дещо менші показники мають органи місцевого самоврядування — понад 27 років, а також державні підприємства — понад 26 років.

Найкоротший строк існування зафіксували у благодійних організацій — у середньому близько 5 років. Обслуговуючі кооперативи працювали понад 7 років, а товариства з обмеженою відповідальністю — близько 8,5 року.

Середній термін життя бізнесу. Інфографіка: Опендатабот

Водночас найдовше функціонували підприємства сфери освіти — майже 24 роки, охорони здоров’я — понад 23 роки, а також ветеринарної діяльності — понад 22 роки. Наймолодішими серед тих, що найчастіше закривалися, стали компанії у сфері IT та охоронної діяльності — їхній середній вік становив близько 5 років.

У кількісному вимірі найбільших втрат цьогоріч зазнали громадські організації — 1498 закриттів. Середній термін існування ГО в Україні становить 11 років. Аналітики пов’язують це, зокрема, зі складнощами у звітності: у 2025 році 89% громадських організацій не подали щорічний фінансовий звіт.

Також значні втрати зафіксували в оптовій торгівлі — 1001 компанія, освіті — 981, державному управлінні та обороні — 966, а також у сільському господарстві — 794.

Зазначається, що під час розрахунків враховувалися лише ті галузі, у яких за 11 місяців 2025 року припинили діяльність понад 100 компаній.

У яких сферах найчастіше закривались компанії цьогоріч. Інфографіка: Опендатабот

Нагадаємо, що на Миколаївщині на початок листопада зареєстрували 416 IT-ФОПів. В Одеській області — понад 1,1 тисяч, а на Херсонщині — 158.