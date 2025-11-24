  • понеділок

Клуб

На Миколаївщині зареєстрували понад 400 айті-підприємців за 10 місяців

На Миколаївщині на початок листопада зареєстрували 416 IT-ФОПів. В Одеській області — понад 1,1 тисяч, а на Херсонщині — 158.

Про це свідчать аналітичні дані Опендатабот, пишуть «МикВісті».

Найбільше нових ІТ-підприємців з’явилося у: Києві — 3737, Львівській області — 2015, Дніпропетровській — 1740, Харківській — 1557 та Київській області — 1338.

Географія нових ІТ-фопів. Інфографіка: ОпендатаботГеографія нових ІТ-фопів. Інфографіка: Опендатабот

Попри загальну динаміку, позитивний баланс зберігся лише у двох регіонах: Волинській області (+19) та Тернопільській області (+12).

Зазначається, що протягом року в Україні з’явилося понад 18,6 тисяч нових IT-ФОПів — майже стільки ж, як і торік. Водночас кількість закриттів зросла: понад 26 тисяч айті-підприємців припинили діяльність. За десять місяців 2025 року галузь втратила 7553 ФОПи — утричі більше, ніж минулого року.

Медіана «життя» ФОПа, який закрився у 2025 році, становить 4 роки. Кожен шостий припиняє діяльність у перший рік. Ще третина працює 1–4 роки. Найдовше працював підприємець, який відкрив ФОП ще у 1991 році.

Строк життя ІТ-фопів. Інфографіка: ОпендатаботСтрок життя ІТ-фопів. Інфографіка: Опендатабот

Аналітики зазначають, що масові закриття ФОПів не означають падіння ІТ-ринку. Навпаки, змінюється формат працевлаштування: усе менше айтішників працюють, як приватні підприємці. Так, за даними DOU: 2025 рік — 57% працюють, як ФОПи, 2024 — 70%, 2022 — 87%.

Незважаючи на падіння кількості ФОПів, кількість вакансій в IT збільшується. За даними Джині, за 10 місяців 2024 року опублікували понад 72 тисячі вакансій. За той самий період у 2025 році — понад 80 тисяч, що на 11% більше.

Раніше повідомлялось, що на Миколаївщині продовжується спад підприємницької активності. За дев’ять місяців 2025 року свою діяльність припинили 5740 ФОПів, що майже дорівнює кількості нових реєстрацій.

Реклама

