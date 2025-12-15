У Миколаєві працює безкоштовний простір для чоловіків, де навчають батьківству та надають емоційну підтримку

У Миколаєві працює простір для чоловіків, фото МикВісті надала Юлія Вознюк

У Миколаєві працює безкоштовний простір для чоловіків, де можна отримати підтримку, навчитися батьківству та будувати партнерські стосунки.

«МикВісті» поспілкувались із Юлією Вознюк, комунікаційною менеджеркою проєкту, щоб дізнатися більше про TatoHub.Миколаїв і те, як він підтримує ветеранів та їхні родини.

За її словами, TatoHub є частиною всеукраїнської мережі і працює з чоловіками, ветеранами та молоддю Миколаївщини. За час роботи до нього долучилися близько 300 учасників.

— Простір офіційно відкрився в Миколаєві 28 листопада 2024 року і став частиною всеукраїнської мережі TatoHub. Проєкт, на жаль, був тимчасово на паузі з березня по вересень і зараз відновив свою діяльність. За період діяльності у рамках проєкту ТатоХаб.Миколаїв у заходах взяли участь близько 300 чоловіків, — розповіла Юлія Вознюк нам у коментарі.

У Миколаєві працює простір для чоловіків, фото МикВісті надала Юлія Вознюк

Юлія Вознюк розповіла, що у межах роботи хабу для ветеранів провели 30 заходів, ще понад 20 — це психологічні сесії та сімейні активності. Окремий напрям — протидія гендерно зумовленому насильству: за цей час відбулося 20 тематичних заходів, спрямованих на підвищення обізнаності та підтримку родин.

— TatoHub.Миколаїв — один із небагатьох просторів в Україні, створених саме для чоловіків. Тут вони можуть без осуду говорити про переживання, втому та страхи, отримувати психологічну допомогу, переосмислювати гендерні ролі й розвивати залучене батьківство. Простір працює не з «ролями», а з людьми — з урахуванням воєнного досвіду та реалій життя ветеранів, — додала Юлія Вознюк.

Простір відповідального батьківства

Серед напрямів роботи хабу — сімейні заходи для татів і дітей, воркшопи з батьківства й емоційної грамотності в межах ТатоШколи, арттерапевтичний зустрічі для ветеранів і підтримка партнерів військових.

Простір також співпрацює з Пологовим будинком №3 у Миколаєві, де проводять зустрічі з психологами про партнерські стосунки та подолання стресу під час народження дитини.

У Миколаєві працює простір для чоловіків, фото МикВісті надала Юлія Вознюк

— Усього в Україні діє13 ТатоХабів. Це простори відповідального татівства, де чоловіки вчаться бути «включеними» в життя своїх родин. В умовах війни, коли українці постають перед багатьма викликами, у тому числі щодо збереження сімʼї та стосунків у парі, ТатоХаби підтримують родини на шляху до стійкості. ТатоХаб.Миколаїв відкритий для усіх миколаївців, які розділяють цінності партнерства в стосунках та протидії будь-яких проявів насильства, — розповіла координаторка проєкту Олена Ботвінцева у коментарі «МикВісті».

Юлія Вознюк додає, що простір допомагає формувати усвідомлене татівство, підтримує чоловіків у зверненні по психологічну допомогу та пропонує нову модель участі в житті сім’ї.

TatoHub.Миколаїв реалізується ГО «Успішна жінка» у межах проєкту «Шляхи відновлення: Побудова стійкості громад на основі егалітарних підходів», за підтримки UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення, у партнерстві з Офісом Віцепремʼєра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та за фінансової підтримки Швеції.

Зазначимо, що після повернення з фронту миколаївці стикаються з непростими викликами — від пошуку роботи та житла до відновлення психологічної рівноваги. Не всім вдається швидко адаптуватися до мирного життя.

У Миколаєві намагаються допомогти ветеранам подолати ці труднощі — через підтримку, навчання та соціальні програми. Про те, з якими проблемами стикаються військові після повернення і як місто допомагає їм адаптуватися читайте у матеріалі «МикВісті» «Чи важко ветеранам працевлаштуватись у Миколаєві, або чому досвід війни не гарантує роботу в мирному житті».