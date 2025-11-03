В Україні нарахували вже 2 мільйони штрафів ПДР: де порушують найбільше

Рух транспорту вздовж проспекту Центрального. Архівне фото «МикВісті» для ілюстрації

За десять місяців у Єдиному реєстрі боржників зафіксували вже більше 2 мільйонів штрафів за порушення правил дорожнього руху. При цьому три чверті проваджень (75%) закрили без сплати через неможливість стягнути борг.

Від початку повномасштабної війни кількість неоплачених штрафів зросла на 43%, повідомляє Опендатабот.

В Україні у 2025 нарахували вже 2 мільйони штрафів ПДР. Фото: Опендатабот

Найчастіше порушують ПДР саме чоловіки: на них припадає близько 92% від усіх несплачених штрафів. Це понад 1,8 мільйона випадків. На решту 8% випадків припадають жінки.

За віком частіше порушують водії від 25 до 45 років — всього 64% від загальної кількості ( це понад 1,28 мільйона боргів). Водії до 25 років мають 13% штрафів, а старші за 45 — 23%.

Вік боржників з штрафів за порушення ПДР станом на жовтень 2025 рік. Фото: Опендатабот

Серед регіонів лідирує Дніпропетровська область — 211,5 тисячі штрафів (11%). Далі традиційно йде Київ — 193,7 тисячі (10%), Одеська — 146,9 тисячі (7%), Харківська — 125,9 тисячі (6%) і Київська області — 106,3 тисячі (5%).

На Миколаївщині зафіксували всього 72 893 порушення.

Кількість боргів зі сплати ПДР за регіонами станом на жовтень 2025 року. Фото: Опендатабот

Найменше серед боржників — на Луганщині (13,2 тисячі або 0,7%), а також у Тернопільській (1,4%), Херсонській (1,8%), Черкаській (2,3%) та Чернівецькій (2,4%) областях.

У реєстрі вже є й справжні рекордсмени. Абсолютним лідером став 27-річний чоловік із Вінниччини, на якому «висить» вже 1056 штрафів. Там же мешкає 43-річний водій із 932 несплаченими штрафами. У Дніпропетровській області є порушник з 797 боргами, у Рівненській — з 636, а в Сумській — із 555.

Нагадаємо, раніше аналітика показала, що з однієї гривні боргу виконавці стягують менш ніж копійку.