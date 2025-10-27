З однієї гривні боргу виконавці стягують менш ніж копійку, — аналітика
- Новини України
-
•
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
21:03, 27 жовтня, 2025
-
За перше півріччя 2025 року виконавці отримали 5,3 мільйона проваджень на стягнення боргів, як нових, так і тих, що перейшли з попередніх періодів. Проте реально вдалося стягнути лише трохи більше 15 мільярдів гривень із загальної суми боргів у понад 395 мільярдів гривень.
Про це свідчать дані Опендатабот.
Аналітики зазначають, що фактично виконано лише кожне п’яте провадження, адже значну частину боргів закрито через неможливість їхнього реального стягнення.
В той же час, приватний виконавець Андрій Авторгов зазначає, що борги не можуть стягнути через брак майна у боржників.
— Варто розуміти, що завершення виконавчого провадження не означає, що воно виконано повною мірою. Простою мовою, у цей відсоток входять як повністю виконані провадження, так й виконані частково або повернені стягувачу через те, що у боржника бракує майна. Тож фактичний показник успіху значно нижчий, — впевнений Андрій Авторгов.
Порівняно з попередніми роками, ефективність стягнень суттєво знизилася: якщо раніше з кожної гривні боргу вдавалося повернути 2–3 копійки, то за перше півріччя 2025-го — менше ніж одну копійку.
Більшість проваджень (88%) виконують державні виконавці — 983 тисяч справ. На приватних виконавців припадає лише 12% (130 тисяч), утім саме вони забезпечують 41% усіх фактично стягнутих коштів — 6,12 мільярди гривень.
Аналітики зазначають, що статистика останніх років спотворена через масовий потік судових рішень проти Росії щодо відшкодування збитків, завданих війною.
За словами керівника юридичного департаменту Опендатаботу Дениса Попова, причина в тому, що виконати такі рішення в Україні наразі неможливо через відсутність механізму, вони значно знижують загальний показник ефективності.
— Сьогоднішня статистика щодо стягнення боргів в Україні не відображає реальної ситуації. Це пов’язано з тим, що до загальних даних потрапляє окрема категорія судових рішень: ті, що ухвалені проти Росії за наслідки війни. Виконати такі рішення в Україні наразі неможливо — просто немає відповідних механізмів. Втім вони штучно погіршують загальну картину виконання рішень — за рік, коли ця категорія була передана на виконання, показник стягнення впав у 5 разів. Подібні справи мають вестися окремо від загальної статистики стягнень. Це дозволить об’єктивно оцінювати ефективність системи примусового виконання рішень в Україні, не змішуючи її з рішеннями, які наразі не мають перспективи фактичного виконання, — зазначив Денис Попов.
Нагадаємо, що у вересні 2025 року кількість боржників за комунальні послуги на Миколаївщині перевищила 35,7 тисячі. В Одеській області нараховується понад 17 тисяч неплатників, а на Херсонщині — 4,8 тисячі.
Останні новини про: інфографіка
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.