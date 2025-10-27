З однієї гривні боргу виконавці стягують менш ніж копійку, — аналітика

За перше півріччя 2025 року виконавці отримали 5,3 мільйона проваджень на стягнення боргів, як нових, так і тих, що перейшли з попередніх періодів. Проте реально вдалося стягнути лише трохи більше 15 мільярдів гривень із загальної суми боргів у понад 395 мільярдів гривень.

Про це свідчать дані Опендатабот.

Аналітики зазначають, що фактично виконано лише кожне п’яте провадження, адже значну частину боргів закрито через неможливість їхнього реального стягнення.

Динаміка примусових стягнень боргів. Інфографіка: Опендатабот

В той же час, приватний виконавець Андрій Авторгов зазначає, що борги не можуть стягнути через брак майна у боржників.

— Варто розуміти, що завершення виконавчого провадження не означає, що воно виконано повною мірою. Простою мовою, у цей відсоток входять як повністю виконані провадження, так й виконані частково або повернені стягувачу через те, що у боржника бракує майна. Тож фактичний показник успіху значно нижчий, — впевнений Андрій Авторгов.

Порівняно з попередніми роками, ефективність стягнень суттєво знизилася: якщо раніше з кожної гривні боргу вдавалося повернути 2–3 копійки, то за перше півріччя 2025-го — менше ніж одну копійку.

Більшість проваджень (88%) виконують державні виконавці — 983 тисяч справ. На приватних виконавців припадає лише 12% (130 тисяч), утім саме вони забезпечують 41% усіх фактично стягнутих коштів — 6,12 мільярди гривень.

Аналітики зазначають, що статистика останніх років спотворена через масовий потік судових рішень проти Росії щодо відшкодування збитків, завданих війною.

Кількість виконавчих проваджень. Інфографіка: Опендатабот

За словами керівника юридичного департаменту Опендатаботу Дениса Попова, причина в тому, що виконати такі рішення в Україні наразі неможливо через відсутність механізму, вони значно знижують загальний показник ефективності.

— Сьогоднішня статистика щодо стягнення боргів в Україні не відображає реальної ситуації. Це пов’язано з тим, що до загальних даних потрапляє окрема категорія судових рішень: ті, що ухвалені проти Росії за наслідки війни. Виконати такі рішення в Україні наразі неможливо — просто немає відповідних механізмів. Втім вони штучно погіршують загальну картину виконання рішень — за рік, коли ця категорія була передана на виконання, показник стягнення впав у 5 разів. Подібні справи мають вестися окремо від загальної статистики стягнень. Це дозволить об’єктивно оцінювати ефективність системи примусового виконання рішень в Україні, не змішуючи її з рішеннями, які наразі не мають перспективи фактичного виконання, — зазначив Денис Попов.

Нагадаємо, що у вересні 2025 року кількість боржників за комунальні послуги на Миколаївщині перевищила 35,7 тисячі. В Одеській області нараховується понад 17 тисяч неплатників, а на Херсонщині — 4,8 тисячі.