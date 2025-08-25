За пів року Миколаївські водії накопичили понад 15 тисяч боргів за порушення ПДР

За пів року Миколаївські водії накопичили понад 15 тис. боргів за порушення ПДР. Фото: facebook.com/kyivpatrol



За перше півріччя 2025 року в Єдиному реєстрі боржників зафіксували 375 810 справ через несплату штрафів за порушення правил дорожнього руху. Цей показник все ще у 2,5 раза більший за довоєнний.

Згідно з даними Опендатабот, на Миколаївщині зареєстровано 15 277 справ — це близько 4% від загальноукраїнського показника. Найбільше не сплачують штрафи у столиці — 12% або 43 654 провадження. Завершують трійку «лідерів» за штрафами традиційно Дніпропетровщина — 36 879 або 10% та Одещина 29 502 або 8%.

Кількість несплачених боргів за порушення ПДР по областям станом на липень 2025 року. Фото: Опендатабот

Загалом по країні частка жінок серед боржників стабільно зростає. Якщо до початку повномасштабної війни на них припадало лише 8% випадків, то нині ця цифра досягла відмітки в 21%. Водночас переважна більшість боргів усе ще залишається за чоловіками — понад 1,7 мільйона справ із 1,8 мільйона у Єдиному реєстрі.

Гендерна статистика за кількістю несплачених боргів за порушення ПДР станом на липень 2025 року. Фото: Опендатабот

В Опендатабот закликають своєчасно перевіряти та сплачувати штрафи, адже у разі прострочення понад 15 днів їхня сума подвоюється, а боржники ризикують отримати обмеження щодо фінансових операцій.

