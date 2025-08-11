Одещина стала другою в Україні за кількістю банкрутів у 2025 році

За перші шість місяців 2025 року в Україні офіційно відкрили 577 справ про банкрутство громадян. Найбільше таких випадків у Києві — 90, на другому місці — Одеська область із 47 справами та Київщина з 46 заявами.

Про це свідчать аналітичні дані Опендатабот, пишуть «МикВісті».

Динаміка кількісті справ щодо банкрутства. Інфографіка: Опендатабот

У Миколаївській області таких справ тільки 9. Загалом за останні п’ять років, за даними Верховного суду, понад 2,9 тисячі українців офіційно стали банкрутами. Зазначається, що у середньому в Україні щодня відкривають три нові справи про банкрутство.

Кількість справ щодо банкрутства по регіонам України. Інфографіка: Опендатабот

За даними аналітиків, хоча процедура з’явилася ще у 2019 році, активно користуватися нею почали з 2021 року. Відтоді гендерний розподіл майже не змінюється: близько половини випадків — чоловіки, половини — жінки, з невеликими коливаннями по роках. Наприклад, у 2021-му домінували чоловіки (57,9%), а от у 2022 і 2025 роках трохи переважали жінки.

Раніше повідомлялось, що в Україні майже вдвічі зросла кількість особистих банкрутств за останні чотири місяці. Наразі в Україні відкрито 651 справу щодо неплатоспроможності фізичних осіб.