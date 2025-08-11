Вже 46 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • понеділок

    11 серпня, 2025

  • 23.8°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 11 серпня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 23.8° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Одещина стала другою в Україні за кількістю банкрутів у 2025 році

За перші шість місяців 2025 року в Україні офіційно відкрили 577 справ про банкрутство громадян. Найбільше таких випадків у Києві — 90, на другому місці — Одеська область із 47 справами та Київщина з 46 заявами.

Про це свідчать аналітичні дані Опендатабот, пишуть «МикВісті»

Динаміка кількісті справ щодо банкрутства. Інфографіка: ОпендатаботДинаміка кількісті справ щодо банкрутства. Інфографіка: Опендатабот

У Миколаївській області таких справ тільки 9. Загалом за останні п’ять років, за даними Верховного суду, понад 2,9 тисячі українців офіційно стали банкрутами. Зазначається, що у середньому в Україні щодня відкривають три нові справи про банкрутство.

Кількість справ щодо банкрутства по регіонам України. Інфографіка: ОпендатаботКількість справ щодо банкрутства по регіонам України. Інфографіка: Опендатабот

За даними аналітиків, хоча процедура з’явилася ще у 2019 році, активно користуватися нею почали з 2021 року. Відтоді гендерний розподіл майже не змінюється: близько половини випадків — чоловіки, половини — жінки, з невеликими коливаннями по роках. Наприклад, у 2021-му домінували чоловіки (57,9%), а от у 2022 і 2025 роках трохи переважали жінки.

Раніше повідомлялось, що в Україні майже вдвічі зросла кількість особистих банкрутств за останні чотири місяці. Наразі в Україні відкрито 651 справу щодо неплатоспроможності фізичних осіб. 

Останні новини про: Бізнес та економіка

На Миколаївщині кількість пропозицій оренди житла за місяць впала на третину
Ціни на соняшник та олію в Україні перевищують світові через низькі запаси
Пивоварня «ШО» з Миколаєва увійшла у Топ-3 за розвитком в Україні за версією Forbes
Реклама

Читайте також:

новини

У Вознесенську жителі закликають міську владу поливати молоді дерева, «інакше вони всі загинуть»

Світлана Іванченко
новини

Сєнкевич розповів, чому ліквідація районних адміністрацій відкладається на «після війни»

Катерина Середа
новини

Спортивну інфраструктуру парка Перемоги відновлювати не планують, — мерія Миколаєва

Альона Коханчук
новини

Завтра у Миколаєві перекриють рух на ділянці проспекту Богоявленського через ремонт трамвайного переїзду: що зміниться для транспорту

Аліса Мелік-Адамян
новини

Житель Миколаївщини подав в суд на Росію: вимагає ₴15 млн за загибель батька через обстріл

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Бізнес та економіка

Пивоварня «ШО» з Миколаєва увійшла у Топ-3 за розвитком в Україні за версією Forbes
Ціни на соняшник та олію в Україні перевищують світові через низькі запаси
На Миколаївщині кількість пропозицій оренди житла за місяць впала на третину

Пивоварня «ШО» з Миколаєва увійшла у Топ-3 за розвитком в Україні за версією Forbes

Спортивну інфраструктуру парка Перемоги відновлювати не планують, — мерія Миколаєва

9 годин тому

Прикордонники: Росія перекинула кілька сотень військових і техніку до Білорусі

Марія Хаміцевич

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 46 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay