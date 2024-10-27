Кількість українців-банкрутів зросла майже вдвічі за останні чотири місяці

В Україні майже вдвічі зросла кількість особистих банкрутств за останні чотири місяці. Наразі в Україні відкрито 651 справу щодо неплатоспроможності фізичних осіб.

За даними Опендатабот із посиланням на Верховний суд України, найбільше банкрутів зафіксовали в Києві та області, а також на Дніпропетровщині. Інфоргафіка Опендатабот

При цьому середній вік понад половини боржників становить 25-45 років.

Інфографіка Опендатабот

Арбітражний керуючий Денис Лихопьок вважає, що нинішня динаміка, скоріш за все, є «відкладеним попитом», аніж стрімким зростанням, обумовленим якимось одним фактором.

«Варто розуміти, що на початку повномасштабної війни людям було не до того, аби розбиратися із боргами — в пріоритеті опинились питання виживання. Водночас понад рік діяв мораторій на стягнення більшої частини боргів у виконавчих провадженнях. Вже після того, як цей мораторій було скасовано, приватні та державні виконавці нагадали боржникам про їх зобовʼязання. Це й могло стати тією рушійною силою, яка спонукала людей шукати рішення у погашенні боргів через процедуру неплатоспроможності. До того ж, наразі в Україні вже напрацьовується позитивна судова практика в питаннях банкрутства громадян», — коментує він.

Інфографіка Опендатабот

Нагадаємо, що з 1 грудня в Україні має запрацювати нова програма — Є-підтримка, згідно якої, кожен українець отримає тисячу гривень. Ці кошти можна буде витратити на оплату товарів та послуг.

«Є-підтримка» буде нараховуватися на картку «Національний кешбек».

Раніше, Кабінет Міністрів України затвердив експериментальний проєкт, за яким переселенці в дев'яти областях України зможуть отримувати субсидію на оренду житла.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський представив у Верховній Раді свій План перемоги, який складається із пʼяти пунктів та трьох таємних додатків й передбачає запрошення в НАТО, зміцнення оборони та стримування російської агресії.

Як повідомлялось, майже всі миколаївські нардепи підтримали закон про підвищення податків.

Нагадаємо, що згідно з розмахуваннями голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцева закон про підвищення податків до кінця року збільшить надходження до державного бюджету на 30 мільярдів гривень.

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