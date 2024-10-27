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Тисяча гривень від держави надходитиме на картку «Національний кешбек», — Мінекономіки

Олексій Соболев розповів про нову «Є-підтримку». Фото: Facebook/Oleksii SobolevОлексій Соболев розповів про нову «Є-підтримку». Фото: Facebook/Oleksii Sobolev

Тисячу гривень державної допомоги «Є-підтримка», яку з 1 грудня зможуть отримати всі українці, будуть нараховувати на картку «Національний кешбек». Кошти, перерозподілять в межах існуючих програм від міжнародних партнерів, які не встигають освоїти до кінця року. 

Про це в етері телемарафону розповів перший заступник міністра економіки Олексій Соболев.

«Зараз називати суми некоректно. Попередня версія «Є-підтримки» під час «ковіду» коштувала 8 мільярди гривень. Фінальна сума цієї програми на ці 3 зимові місяці буде залежати від кількості українців, які захотять скористуватися цією програмою», — розповів заступник міністра.

Крім того, Соболев пояснив, що для реалізації програми не виділятимуть додаткових коштів із бюджету. Держава перерозподілить вже надані кошти, які, за умовами донорів, не можна використовувати на військові видатки.

«Це кошти від наявних програм, які ми переспрямуємо. Це кошти, які ми не встигаємо освоїти цього року. Крім того, ці кошти ми б точно не змогли спрямувати на армію, бо ці кошти були виділені донорами в наш бюджет, а там умова — не можна спрямовувати на військові видатки», — резюмував він.

За словами заступника міністра, фінансова допомога буде нарахована на картку «Національний кешбек», яку можна оформити в додатку «Дія». Гроші можна буде витратити лише з грудня по лютий на українські товари та послуги. Він переконаний, що це додатково підтримає малий і середній бізнес у країні.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський анонсував нову програму допомоги «Є-підтримка».

Раніше, Кабінет Міністрів України затвердив експериментальний проєкт, за яким переселенці в дев'яти областях України зможуть отримувати субсидію на оренду житла.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський представив у Верховній Раді свій План перемоги, який складається із пʼяти пунктів та трьох таємних додатків й передбачає запрошення в НАТО, зміцнення оборони та стримування російської агресії. 

Як повідомлялось, майже всі миколаївські нардепи підтримали закон про підвищення податків.

Нагадаємо, що згідно з розмахуваннями голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцева закон про підвищення податків до кінця року збільшить надходження до державного бюджету на 30 мільярдів гривень.

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