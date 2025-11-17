  • вівторок

З початку повномасштабної війни в Україні на 11% зменшилась кількість нотаріусів, на Миколаївщині їх налічують 154

В Україні з початку повномасштабного вторгнення кількість чинних нотаріусів скоротилася на 11%. Наразі у Реєстрі Міністерства юстиції значаться 5 823 фахівці.

Про це свідчать аналітичні дані Опендатабот.

На Миколаївщині сьогодні працюють 154 нотаріуси. За загальноукраїнською статистикою, найбільша концентрація фахівців традиційно у Києві — 1 282, що становить кожного п’ятого нотаріуса країни. Далі йдуть Дніпропетровська (447) та Львівська області (446), а також Одеська (415) і Харківська (399).

У професії значно переважають жінки — 82% усіх зареєстрованих нотаріусів. Водночас чоловіки мають більше навантаження: у середньому вони використовують 992 нотаріальні бланки на рік проти 702 у жінок. Загалом один нотаріус у середньому оформлює понад 60 бланків щомісяця.

Найбільше навантаження зафіксовано у Черкаській області — 1 287 бланків на одного нотаріуса на рік. Високі показники також у Житомирській та Хмельницькій областях (1 054), Вінницькій (1 043) та Івано-Франківській (959).

Абсолютний рекорд цього року встановив нотаріус зі Львівщини, який використав 24 606 бланків — у середньому близько 78 документів на день.

кількість Фото: ОпендатаботКількість нотаріусів по Україні. Фото: Опендатабот

Нагадаємо, понад 1,6 тисячі фізичних осіб-підприємців (ФОПів) відкрили іноземці в Україні за дев’ять місяців 2025 року. За цим показником Одеська область посіла друге місце — тут зареєстровано всього 300 нових бізнесів нерезидентів.

