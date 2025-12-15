Майже ₴112 тис.: скільки заробляли посадовці Миколаївської ОВА у жовтні

У жовтні 2025 року середня заробітна плата посадовців Миколаївської обласної військової адміністрації становила майже 44 тисячі гривень. Водночас середній дохід керівництва сягнув майже 112 тисяч гривень.

Про це свідчать дані дашборду Міністерства фінансів України, пишуть «МикВісті».

Середній рівень заробітної плати працівників місцевих держадміністрацій. Скриншот з дашборду Мінфіна

Найвищі середні заробітки у жовтні зафіксували в Харківській області — 58,8 тисячі гривень і це перше місце в загальноукраїнському рейтингу. Другу сходинку посіла Херсонська область із показником 56 тисячі гривень, третю — Донецька область та 53 тисячі гривень.

Миколаївська область із середньою зарплатою майже 43,9 тисячі гривень опинилася на шостому місці рейтингу. Одеська область посіла 12-ту позицію — 33,9 тисячі гривень. У кінці списку Сумська область та Рівненська область — понад 29 тисяч гривень.

Середній рівень заробітної плати працівників Миколаївської ОВА в жовтні 2025 року. Скриншот з дашборду Мінфіна

Заробітну плату у жовтні нарахували 449 працівникам Миколаївської ОВА. Найвищі зарплати отримали керівники, в серденьому майже 112 тисяч гривень. Начальники структурних підрозділів у середньому заробляли близько 63 тисяч гривень. Працівники патронатної служби отримували понад 43 тисячі гривень, а спеціалісти фахового рівня — понад 37 тисяч гривень. Найнижчий рівень оплати праці — серед робітників, у середньому 10,6 тисячі гривень.

У районних державних адміністраціях Миколаївської області в жовтні заробітну плату нарахували 394 працівникам, а загальний середній показник становив понад 28 тисячі гривень.

Найвищі зарплати в РДА отримували керівники — майже 94 тисячі гривень. Керівники структурних підрозділів заробляли в середньому понад 36 тисяч гривень, спеціалісти фахового рівня — понад 21 тисячу гривень. Найменші виплати, як і в ОВА, отримували робітники — в середньому 8,6 тисячі гривень.

Середній рівень заробітної плати працівників РДА Миколаївщини в жовтні 2025 року. Скріншот з дашборду Мінфіна

Слід зазначити, що у червні цього року середній рівень оплати праці в Миколаївській ОВА залишався майже незмінним — понад 43 тисячі гривень, однак тоді середня зарплата керівництва була вищою і перевищувала 131 тисячу гривень.