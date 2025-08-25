Миколаївська ОВА потрапила у топ-10 за зарплатами чиновників: лідер рейтингу — Херсонщина

У червні 2025 року середня зарплата в Миколаївській ОВА перевищила 43 тисячі гривень, регіон посідає сьоме місце серед обласних адміністрацій. Найвищі доходи отримували держслужбовці Херсонщини — понад 66 тисяч гривень.

Про це свідчать дані дашборду Міністерства фінансів України, пишуть «МикВісті».

Середній рівень заробітної плати працівників місцевих держадміністрацій. Скріншот з дашборду Мінфіна

В Одеській ОВА середня зарплата знизилася до 34 тисяч гривень, тоді як у лютому становила 39 тисяч гривень, тоді регіон потрапив у топ-5.

У Миколаївській ОВА найвищі виплати у червні отримало керівництво — понад 131 тисячу гривень. Керівники структурних підрозділів заробляли в середньому понад 62 тисячі, працівники патронатної служби — майже 45 тисяч, фахівці — понад 36 тисяч. Найменше отримували робітники — близько 13 тисяч гривень.

Середній рівень заробітної плати працівників Миколаївської ОВА в червні 2025 року. Скріншот з дашборду Мінфіна

Середній рівень заробітної плати працівників Одеської ОВА в червні 2025 року. Скріншот з дашборду Мінфіна

Середній рівень заробітної плати працівників Херсонської ОВА в червні 2025 року. Скріншот з дашборду Мінфіна

Для порівняння: у січні 2024 року середня зарплата в Миколаївській ОВА становила 24 тисячі гривень, у грудні — вже майже 50 тисяч, а в лютому 2025 року — близько 26 тисяч гривень.