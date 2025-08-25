Вже 48 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • понеділок

    25 серпня, 2025

  • 22.5°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 25 серпня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 22.5° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Миколаївська ОВА потрапила у топ-10 за зарплатами чиновників: лідер рейтингу — Херсонщина

У червні 2025 року середня зарплата в Миколаївській ОВА перевищила 43 тисячі гривень, регіон посідає сьоме місце серед обласних адміністрацій. Найвищі доходи отримували держслужбовці Херсонщини — понад 66 тисяч гривень.

Про це свідчать дані дашборду Міністерства фінансів України, пишуть «МикВісті».

Середній рівень заробітної плати працівників місцевих держадміністрацій. Скріншот з дашборду МінфінаСередній рівень заробітної плати працівників місцевих держадміністрацій. Скріншот з дашборду Мінфіна

В Одеській ОВА середня зарплата знизилася до 34 тисяч гривень, тоді як у лютому становила 39 тисяч гривень, тоді регіон потрапив у топ-5.

У Миколаївській ОВА найвищі виплати у червні отримало керівництво — понад 131 тисячу гривень. Керівники структурних підрозділів заробляли в середньому понад 62 тисячі, працівники патронатної служби — майже 45 тисяч, фахівці — понад 36 тисяч. Найменше отримували робітники — близько 13 тисяч гривень.

Середній рівень заробітної плати працівників Миколаївської ОВА в червні 2025 року. Скріншот з дашборду МінфінаСередній рівень заробітної плати працівників Миколаївської ОВА в червні 2025 року. Скріншот з дашборду Мінфіна
Середній рівень заробітної плати працівників Миколаївської ОВА в червні 2025 року. Скріншот з дашборду МінфінаСередній рівень заробітної плати працівників Одеської ОВА в червні 2025 року. Скріншот з дашборду Мінфіна
Середній рівень заробітної плати працівників Миколаївської ОВА в червні 2025 року. Скріншот з дашборду МінфінаСередній рівень заробітної плати працівників Херсонської ОВА в червні 2025 року. Скріншот з дашборду Мінфіна

Для порівняння: у січні 2024 року середня зарплата в Миколаївській ОВА становила 24 тисячі гривень, у грудні — вже майже 50 тисяч, а в лютому 2025 року — близько 26 тисяч гривень.

Останні новини про: Миколаївська ОВА

Завтра на Миколаївщині запустять нову систему повітряних тривог: що зміниться
Безбар’єрність — це коли бібліотека відкрита для кожного
Уночі ППО ліквідувала над Миколаївською областю два російських дрони
Реклама

Читайте також:

новини

Миколаївський веслувальник і боєць «Азову» розповів, як спорт допоміг вистояти на фронті

Марія Хаміцевич
новини

«Сьогодні основні події на лінії фронту», — очільник культури Миколаєва про 4-річну відсутність великих святкувань у місті

Марія Хаміцевич
новини

«З'їхати з тротуару ще можна, а от заїхати — ні»: у Миколаєві жителі просять зробити доступним пішохідний перехід

Світлана Іванченко
новини

«Очі дитини — ніколи не брешуть», — правозахисниця заявила, що у Будинку дитини в Миколаєві переховували дівчинку, яку викрали з «Міста добра»

Світлана Іванченко
новини

Що таке «добрий» стан «Казки» після інспекції віцемера: всюди пташиний послід, «зелені» водойми через застій, занедбані будівлі

Ірина Олехнович
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаївська ОВА

Уночі ППО ліквідувала над Миколаївською областю два російських дрони
Безбар’єрність — це коли бібліотека відкрита для кожного
Завтра на Миколаївщині запустять нову систему повітряних тривог: що зміниться

У миколаївських поліклініках з вересня звільнять 23 адмінпрацівника

На Черкащині помер мобілізований: версії ТЦК та близьких різняться

5 годин тому

Роботодавці Миколаївщини перерахували понад ₴9 млрд ЄСВ

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 48 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay