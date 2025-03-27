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Одеська і Херсонська ОВА увійшли в топ-5 за рівнем середньої зарплати, Миколаївська — серед найнижчих

У лютому 2025 року середня зарплата в Миколаївській ОВА була однією з найнижчих по країні та становила майже 25,8 тисяч гривень. Водночас Одеська та Херсонська ОВА увійшли до п’ятірки лідерів за рівнем оплати праці.

Про це свідчать дані Міністерства фінансів України, пишуть «МикВісті».

Середній рівень заробітної плати працівників місцевих держадміністрацій. Скріншот з дашборду МінфінаСередній рівень заробітної плати працівників місцевих держадміністрацій. Скріншот з дашборду Мінфіна

Лідером за рівнем середньої зарплати стала Харківська ОВА — 49,8 тисяч гривень. Друге місце посідає Луганська — 44,8 тисяч гривень, третє — Херсонська, де середня зарплатня становить 43 тисячі гривен. Четверте у Донецькій — 39,8 тисяч гривень, а Одеська ОВА замкнула п’ятірку з показником 39,1 тисяч гривень.

Середній рівень заробітної плати працівників Миколаївської ОВА в лютому 2025 року. Скріншот з дашборду МінфінаСередній рівень заробітної плати працівників Миколаївської ОВА в лютому 2025 року. Скріншот з дашборду Мінфіна

Найвищі зарплати у лютому були у керівництва Миколаївської ОВА — понад 84 тисячі гривень. Керівники структурних підрозділів отримали у середньому майже 35 тисяч гривень, фахівці — майже 23 тисячі гривень. Найнижча зарплата у робітників — майже 9 тисяч гривень.

Для порівняння, у січні 2024 року середня зарплата в Миколаївській ОВА становила 24 тисячі гривень, а у грудні вже  — 49,7 тисяч гривень.

Нагадаємо, що у грудні 2024 року Миколаївська та Херсонська ОВА увійшли у топ-3 за рівнем середньої зарплати.

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