Миколаївська та Херсонська ОВА у топ-3 за рівнем середньої зарплати

Миколаївська обласна військова адміністрація (ОВА) увійшла в трійку лідерів за рівнем заробітних плат посадовців. Такі дані наводить Міністерство фінансів України станом на жовтень, пишуть «МикВісті».

Миколаївська ОВА в лідерах за рівнем зарплат чиновників, скриншот з дашборду Мінфіна

Рейтинг обласних адміністрацій очолила Харківська ОВА. Там середня зарплата складає 61,7 тисяч гривень. Середній посадовий оклад - 27,7 тисяч гривень.

У Херсонській ОВА середня зарплата складає 56,3 тисячі гривень, середній посадовий оклад - 31,5 тисяч гривень.

У Миколаївській ОВА середня зарплата - 49,7 тисяч гривень, посадовий оклад - 26,7 тисяч гривень.

З початку року, зарплати в Миколаївській обласній військовій адміністрації зросли більше ніж вдвічі. У січні 2024 року середня зарплата посадовців Миколаївської ОВА складала 24 тисячі гривень.

Середній розмір зарплати керівників Миколаївської ОВА складає 152 тисячі гривень. Фахівці у середньому отримують 41,3 тисячі гривень. Керівники структурних підрозділів ОВА - 72,8 тисяч гривень.

Керівники Миколаївської ОВА отримують втричі більше фахівців, скриншот з башборду Мінфіна

Нагадаємо, у жовтні 2024 року середня зарплата працівників державних органів центрального рівня склала 57,5 тисячі гривень.