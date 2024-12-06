  • пʼятниця

    6 грудня, 2024

  • 2.7°
    Легкий дощ

    Миколаїв

  • 6 грудня , 2024 пʼятниця

  • Миколаїв • 2.7° Легкий дощ

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Миколаївська та Херсонська ОВА у топ-3 за рівнем середньої зарплати

Миколаївська обласна військова адміністрація (ОВА) увійшла в трійку лідерів за рівнем заробітних плат посадовців. Такі дані наводить Міністерство фінансів України станом на жовтень, пишуть «МикВісті».

Миколаївська ОВА в лідерах за рівнем зарплат чиновників, скриншот з дашборду МінфінаМиколаївська ОВА в лідерах за рівнем зарплат чиновників, скриншот з дашборду Мінфіна

Рейтинг обласних адміністрацій очолила Харківська ОВА. Там середня зарплата складає 61,7 тисяч гривень. Середній посадовий оклад - 27,7 тисяч гривень. 

У Херсонській ОВА середня зарплата складає 56,3 тисячі гривень, середній посадовий оклад - 31,5 тисяч гривень. 

У Миколаївській ОВА середня зарплата - 49,7 тисяч гривень, посадовий оклад - 26,7 тисяч гривень.

З початку року, зарплати в Миколаївській обласній військовій адміністрації зросли більше ніж вдвічі. У січні 2024 року середня зарплата посадовців Миколаївської ОВА складала 24 тисячі гривень.

Середній розмір зарплати керівників Миколаївської ОВА складає 152 тисячі гривень. Фахівці у середньому отримують 41,3 тисячі гривень. Керівники структурних підрозділів ОВА - 72,8 тисяч гривень.

Керівники Миколаївської ОВА отримують втричі більше фахівців, скриншот з башборду МінфінаКерівники Миколаївської ОВА отримують втричі більше фахівців, скриншот з башборду Мінфіна

Нагадаємо, у жовтні 2024 року середня зарплата працівників державних органів центрального рівня склала 57,5 тисячі гривень.

Останні новини про: зарплата чиновників

Майже половина бюджету Миколаєва-2024 піде на зарплати бюджетників: вони виростуть мінімум на 16%
Мінфін створив «дашборд», в якому можна побачити рівень зарплат чиновників Миколаївщини
Середня зарплата чиновників з початку року зросла на ₴20 тис.
Реклама

Читайте також:

новини

«Це недешево», — у Миколаєві цьогоріч відмовились від встановлення центральної ялинки

Аліса Мелік-Адамян
новини

Різанина у Миколаєві: у суді допитають слідчу, що складала протокол, в якому виявили помилки

Аліса Мелік-Адамян
новини

«До кінця року встигнемо», — в ОВА повідомили, що майже виконали план по розмінуванню Миколаївщини у 2024 році

Юлія Бойченко
новини

Підрядник відбудував вже майже половину зруйнованої будівлі ліцею №2 у центрі Миколаєва

Юлія Бойченко
новини

Депутатка Федорова обурилась фуршетом облради до Дня самоврядування в Миколаєві

Олена Козубовська

Останні новини про: зарплата чиновників

Середня зарплата чиновників з початку року зросла на ₴20 тис.
Мінфін створив «дашборд», в якому можна побачити рівень зарплат чиновників Миколаївщини
Майже половина бюджету Миколаєва-2024 піде на зарплати бюджетників: вони виростуть мінімум на 16%

«Це не дешево», — у Миколаєві цьогоріч відмовились від встановлення центральної ялинки

З початку року на Миколаївщині зареєструвались сім тисяч підприємців

1 година тому

Зеленський вручив відзнаку «Золоте серце» миколаївському волонтеру Алексєєву

Альона Коханчук

Головне сьогодні