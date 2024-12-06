Миколаївська та Херсонська ОВА у топ-3 за рівнем середньої зарплати
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- Катерина Середа
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14:44, 06 грудня, 2024
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Миколаївська обласна військова адміністрація (ОВА) увійшла в трійку лідерів за рівнем заробітних плат посадовців. Такі дані наводить Міністерство фінансів України станом на жовтень, пишуть «МикВісті».
Рейтинг обласних адміністрацій очолила Харківська ОВА. Там середня зарплата складає 61,7 тисяч гривень. Середній посадовий оклад - 27,7 тисяч гривень.
У Херсонській ОВА середня зарплата складає 56,3 тисячі гривень, середній посадовий оклад - 31,5 тисяч гривень.
У Миколаївській ОВА середня зарплата - 49,7 тисяч гривень, посадовий оклад - 26,7 тисяч гривень.
З початку року, зарплати в Миколаївській обласній військовій адміністрації зросли більше ніж вдвічі. У січні 2024 року середня зарплата посадовців Миколаївської ОВА складала 24 тисячі гривень.
Середній розмір зарплати керівників Миколаївської ОВА складає 152 тисячі гривень. Фахівці у середньому отримують 41,3 тисячі гривень. Керівники структурних підрозділів ОВА - 72,8 тисяч гривень.
Нагадаємо, у жовтні 2024 року середня зарплата працівників державних органів центрального рівня склала 57,5 тисячі гривень.
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