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Середня зарплата чиновників з початку року зросла на ₴20 тис.

У жовтні 2024 року середня зарплата працівників державних органів центрального рівня склала 57,5 тисячі гривень.

Такі дані щодо оплати праці та чисельності працівників державних органів, місцевих держадміністрацій і органів судової влади наводить Міністерство фінансів України, пишуть «МикВісті».

Опата праці працівників центральних органів держвлади, скриншот з дашборду Міністерства фінансівОплата праці працівників центральних органів держвлади, скриншот з дашборду Міністерства фінансів

Зазначимо, що станом на січень рівень середньої зарплати посадовців держорганів складав 38,6 тисячі гривень. За 10 місяців середній розмір нарахованої зарплати зріс на 49%.

Зазначимо, що за даними Пенсійного фонду України, у вересні рівень середньої зарплати в Україні складав 18 тисяч гривень. Таким чином, зарплата посадовців держорганів більше ніж втричі перевищує середню зарплату по країні.

Де заробляють найбільше?

Відповідно до опублікованих даних, за рівнем зарплат лідирує Антимонопольний комітет України. У середньому там нараховують 113,7 тисяч гривень зарплати. 

У Міністерстві цифрової трансформації у середньому заробляють 88,5 тисяч гривень зарплати. На третьому місці за рівнем середньої зарплати — Державне агентство розвитку туризму — 87,7 тисяч гривень.

Найменша середня зарплата у Національній службі посередництва та примирення (31,7 тисяч гривень).

Якщо аналізувати дані у розрізі посад, то керівники держорганів в середньому заробляють майже втричі більше фахівців.

Керівники держорганів заробляють втричі більше фахівців, скриншот з дашборду МінфінуКерівники держорганів заробляють втричі більше фахівців, скриншот з дашборду Мінфіну

Раніше повідомлялось, що з початку року на Миколаївщині зареєструвались сім тисяч підприємців.

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