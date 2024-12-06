З початку року на Миколаївщині зареєструвались сім тисяч підприємців

На Миколаївщині з початку року зареєструвалось 7 тис. підприємців, ілюстраційне фото Дія

З початку року в Миколаївській області зареєструвались 7 тисяч 105 фізичних осіб-підприємців (ФОП), при цьому, 4 тисячі 865 підприємців припинили діяльність.

Таку статистику станом на 1 грудня опублікувало Головне управління Державної податкової служби (ДПС) в Миколаївській області.

Повідомляється, що за даними аналітичної звітності ДПС у контролюючих органах Миколаївської області на податковому обліку перебуває 105,8 тисячі платників податків. Зокрема, в податковій Миколаївщини обліковується 51 тисячі 705 юридичних осіб та 54 тисячі 68 фізичних осіб – ФОПів.

У січні – листопаді 2024 року у податкових інспекціях області взято на податковий облік 7 тисяч 999 новозареєстрованих суб’єктів господарювання, з них 894 юридичних осіб та 7 тисяч 105 ФОПів. Поряд з цим, за вказаний період припинили діяльність 5513 суб’єктів господарювання, з них 648 юридичних осіб та 4865 ФОП.

Станом на 1 жовтня в Реєстрі платників податку на додану вартість (ПДВ) по податковій у Миколаївській області обліковується 5 тисяч 611 суб’єктів господарювання, у тому числі 5 тисяч 31 платників – юридичних осіб та 580 платників – ФОП. У Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків по Миколаївській області зареєстровано понад 1,1 мільйон фізичних осіб.

Раніше повідомлялось, що Баштанський сирзавод планує відновити частину виробничих потужностей на Миколаївщині після релокації. Однак, однією з проблем залишається нестача сировини.

У січні-жовтні 2024 року платники Миколаївщини зі своїх доходів сплатили до бюджетів 11,4 мільярда гривень податку на доходи фізосіб.

Видатки на зарплату працівників виконавчих органів та бюджетних установ складуть 38% від загального об’єму бюджету Миколаєва у 2025 рік, однак ця цифра може збільшитися після затвердження субвенцій з держбюджету на зарплати вчителям. Основним наповнювачем бюджету є податки на доходи, які сплачують жителі Миколаєва.