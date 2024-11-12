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З початку року мешканці Миколаївщини сплатили понад ₴11 млрд ПДФО

Податки, фото для ілюстраціїПодатки, фото для ілюстрації

У січні-жовтні 2024 року платники Миколаївщини зі своїх доходів сплатили до бюджетів 11,4 мільярда гривень податку на доходи фізосіб.

Про це повідомили в Головному управлінні Державної податкової служби у Миколаївській області.

Що стосується державного бюджету, то питома вага ПДФО в загальній сумі надходжень становить 60,5%. За 10 місяців поточного року до державного бюджету перераховано 6,3 мільярда гривень ПДФО, що у 2,8 рази, або на 4,1 мільярда гривень більше, ніж в аналогічному періоді 2023 року.

Зазначається, що податок на доходи фізичних осіб є основним дохідним джерелом доходу для місцевих бюджетів. Він складає 65,3% від усіх місцевих податків і зборів. За цей період до місцевих бюджетів надійшло 5,1 мільярда гривень ПДФО.

Раніше міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що місто не зможе розвиватися без податкових пільг від держави, адже через високі ризики для бізнесу Миколаїв не приваблює інвесторів і поступається іншим регіонам України.

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