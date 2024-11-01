Сєнкевич не бачить розвитку Миколаєва без податкових пільг від держави: «Ми зона ризику»

Олександр Сєнкевич на конференції «Миколаїв — місто на хвилі» у Києві. Фото: Олександр Сєнкевич

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що місто не зможе розвиватися без податкових пільг від держави, адже через високі ризики для бізнесу Миколаїв не приваблює інвесторів і поступається іншим регіонам України.

Про це він сказав під час конференції «Миколаїв — місто на хвилі», що відбулася 31 жовтня у Києві, пишуть «МикВісті».

— Сьогодні ми не конкурентні з іншими регіонами — Вінницею, Хмельницьким, Ужгородом, Львовом. Бізнес — це про гроші, а гроші — це про ризики. Миколаїв — це зона більшого ризику і менших прибутків, — сказав він.

Олександр Сєнкевич вважає, що вирішити питання інвестиційної привабливості на місцевому рівні неможливо без підтримки держави, і підкреслив, що для успішного розвитку Миколаєву потрібні особливі податкові преференції.

— Ми можемо створювати стратегії, але бізнес скаже: «А навіщо?». І вирішити це питання на місцевому рівні ми не можемо. Індустріальні парки в Україні — це добре, але індустріальні парки в Миколаєві мають отримати конкретні економічні привілеї, тобто менше податків і більше преференцій, а це можливо лише на державному рівні, — зазначив він.

Олександр Сєнкевич також наголосив, що без державної підтримки всі плани відновлення залишаться лише на папері.

— Щоб в Офісі Президента розуміли, що всі ці плани, які ми показуємо, без податкових інструментів залишаться лише малюнками, — підсумував він.

Конференція «Миколаїв — місто на хвилі» у Києві

31 жовтня у Києві проходить перша міжнародна конференція «Миколаїв — місто на хвилі», організована за підтримки ЄС, ПРООН та Королівства Данія. Конференція зосереджена на обговоренні перспектив відновлення і розвитку Миколаєва з урахуванням воєнних реалій.

На заході представники міської влади, зокрема мер Миколаєва Олександр Сєнкевич та голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, презентували стратегічні плани для відбудови міста, включно з Майстер-планом, концепцією «блакитної економіки» та проєктами з екологічного розвитку. Основна ціль конференції — залучення інвестицій.

Нагадаємо, що у рамках Першої міжнародної конференції «Миколаїв — місто на хвилі» миколаївський міський голова підписав два меморандуми про співпрацю, спрямовані на відновлення та розвиток міста.