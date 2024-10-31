На конференції у Києві мер Миколаєва уклав два меморандуми з партнерами для житлових і енергетичних проєктів

У рамках Першої міжнародної конференції «Миколаїв — місто на хвилі», яка проходить в Києві, Миколаїський міський голова підписала два меморандуми про співпрацю, спрямовані на відновлення та розвиток міста.

Меморандуми охоплюють різні аспекти підтримки життєзабезпечення та інфраструктурного відновлення, повідомляють «МикВісті».

Перший меморандум міський голова із Благодійним Фондом «Леруа Мерлен Солідарність». Документ передбачають спільну роботу над проєктами з облаштування та будівництва житла, тимчасового розміщення для мешканців, які потребують житла, а також соціальних об’єктів, таких як дитячі садки, школи, інтернатні заклади тощо.

Ще один меморандум був підписаний між Миколаївською міською радою та Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ). У межах цієї угоди передбачено постачання семи когенераційних установок, що дозволяють одночасно виробляти теплову та електричну енергію.

На конференції у Києві Миколаївщина уклала три меморандуми про співпрацю. Фото: Олександр Сєнкевич На конференції у Києві Миколаївщина уклала три меморандуми про співпрацю. Фото: Олександр Сєнкевич

Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім також підписав меморандум з фондом «Леруа Мерлен Солідарність», що передбачає роботу над проєктами будівництва житла та соціальних об'єктів у Миколаївській області.

Конференція «Миколаїв — місто на хвилі» у Києві

31 жовтня у Києві проходить перша міжнародна конференція «Миколаїв — місто на хвилі», організована за підтримки ЄС, ПРООН та Королівства Данія. Конференція зосереджена на обговоренні перспектив відновлення і розвитку Миколаєва з урахуванням воєнних реалій.

Олександр Сєнкевич представив Майстер-план Миколаєва на конференції «Миколаїв — місто на хвилі» у Києві. Фото: Олександр Сєнкевич

На заході представники міської влади, зокрема мер Миколаєва Олександр Сєнкевич та голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, презентували стратегічні плани для відбудови міста, включно з Майстер-планом, концепцією «блакитної економіки» та проєктами з екологічного розвитку. Основна ціль конференції — залучення інвестицій.