Баштанський сирзавод розглядає можливість відновлення виробництва на Миколаївщині, — очільник району

Баштанський сирзавод розглядає можливість відновлення виробництва на Миколаївщині. Фото: Укрінформ

Баштанський сирзавод планує відновити частину виробничих потужностей на Миколаївщині після релокації. Однак, однією з проблем залишається нестача сировини.

Про це повідомив начальник Баштанської РВА Владислав Дмитрів, пише Укрінформ.

«Я розмовляв з керівництвом групи компаній «Молочний альянс», до якої входить Баштанський сирзавод, а також з його безпосереднім директором. Вони сказали, що сьогодні розглядається можливість повернення підприємства на Миколаївщину і відновлення хоча б частини виробництва тут, у нас. Зараз, як відомо, він релокований», — сказав Дмитрів.

Він розповів, для стабільної роботи заводу необхідно 100 тонн молока на добу. Але через бойові дії у Баштанському районі поголів’я худоби зменшилося на 60-70%. Він переконаний, що для розвитку молочного тваринництва необхідно вирішити низку питань: забезпечити кормову базу, розмінувати території для випасу худоби, змінити цінову політику на закупівлю молока.

За його словами, на території району поступово відновлюється життя: люди повертаються, а приватні приймальники молока доставляють сировину до Кривого Рогу та Вознесенська. Однак, на відміну від довоєнного часу, кількість молоковозів значно зменшилась.

«Є ще один момент — у селах залишилося більшість людей пенсійного віку. Їм вже важко тримати худобу, тому чекаємо на нашу Перемогу і повернення додому наших захисників та захисниць», — додав він.

Зазначається, що на Миколаївщині з початку повномасштабної війни руйнувань зазнали 207 промислових підприємств. Баштанський сирзавод, який також був пошкоджений, релокувався до іншого регіону.

Як повідомлялось, на Закарпатті працює 282 підприємства, які були релоковані із зон бойових дій та прифронтових регіонів. Наразі область прийняла 40% усього релокованого бізнесу України.