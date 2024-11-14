Закарпаття прийняло 40% усіх релокованих підприємств України

На Закарпатті працює релоковане підприємство «Термінал Чорнотисів». Віктор Микита / Facebook На Закарпатті працює 282 підприємства, які були релоковані із зон бойових дій та прифронтових регіонів. Наразі область прийняла 40% усього релокованого бізнесу України. Про це повідомляє Укрінформ з форуму розвитку Re:Open Zakarpattia. На Закарпатті проходить п’ятий форум Re:Open Zakarpattia.Фото: clipnews.info

Начальник Закарпатської ОВА Мирослав Білецький зазначив, що релокований бізнес, в тому числі і ФОПи, повністю змінили регіон.

«Давайте я краще поясню цифрами. Бюджет області в 2021 році становив 2,6 мільярда гривень. Зараз у нас бюджет складає 2,4 мільярда гривень. Так, він трошки менший довоєнного, але є важливий нюанс. Станом на 2021 рік державних дотацій у нас було 60% у бюджеті. Станом на 2024 рік у нас дотаційна залежність — на рівні 25%. Тобто, релокація — це мільярди, яких ми ніколи не збирали досі. До початку цього процесу ми збирали податки мільйонами», — розповів Білецький.

Голова Закарпатської обласної ради Роман Сарай додав, що на Закарпатті зараз перебуває 40% усього релокованого бізнесу України.

«На сьогодні релоковані підприємства інвестували в регіон вже 1 мільярд євро. Ми не можемо це відчути одномоментно — це процес, який триває і ще триватиме не один рік. Змінилася структура обласного бюджету. Рівень дотацій був одним із найбільших у країні, а зараз він відчутно зменшився. Для того, щоб громади відчули ці реальні зміни, регіону треба стати недотаційним, тоді вже буде змога інвестувати в інфраструктурні проєкти», — пояснив він.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення 817 підприємств Миколаївської області перереєструвалися в інших регіонах, тоді як область прийняла 654 підприємства з інших областей.