З початку війни 817 підприємств Миколаївщини змінили реєстрацію

817 підприємств з Миколаївщини змінили місце реєстрації з початку війни, ілюстративне фото з відкритих джерел

З початку повномасштабного вторгнення 817 підприємств Миколаївської області перереєструвалися в інших регіонах, тоді як область прийняла 654 підприємства з інших областей.

Про це розповіла заступниця директора департаменту економічного розвитку та регіональної політики Миколаївської ОВА Рената Хрущ.

«З лютого 2022 року 817 підприємств, юридичних осіб з Миколаївської області змінили місце знаходження і здійснили перереєстрацію на території інших областей, з інших регіонів України до Миколаївської області надійшло 654 підприємства», – розповіла Рената Хрущ.

За її словами, 20 підприємств області скористалися урядовою програмою релокації. Окрім державних програм, в області також функціонує обласна програма розвитку малого та середнього підприємництва. У 2024 році з 24 областей України 18 підтримували цю програму, а Миколаївська область входить до першої п’ятірки за обсягами фінансування.

Нагадаємо, 19 виробників з Миколаївщини приєдналися до програми «Національний кешбек», яка стартувала у вересні 2024 року з метою підтримки вітчизняних виробників і стимулювання споживчого попиту на українські товари. У вересні 2024 року в Україні розпочалась реалізація програми «Національний кешбек», в рамках якої 646 378 громадян отримали фінансову підтримку на загальну суму 37,2 мільйона гривень. Програма надає кешбек у розмірі 10% за придбання українських товарів у великих торговельних супермаркетах