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19 місцевих виробників Миколаївщини долучилися до програми «Національний кешбек», що є одним з найменших показників по країні

Державна програма «Національний кешбек». Зображення для ілюстрації з сайту КонкурентДержавна програма «Національний кешбек». Зображення для ілюстрації з сайту «Конкурент»

19 виробників з Миколаївщини приєдналися до програми «Національний кешбек», яка стартувала у вересні 2024 року з метою підтримки вітчизняних виробників і стимулювання споживчого попиту на українські товари.

Про це розповіла заступниця директора департаменту економічного розвитку та регіональної політики Миколаївської ОВА Рената Хрущ.

За її словами, Миколаївська область займає 21 місце серед усіх областей України за темпами залучення підприємців до програми.

— На Миколаївщині торгівельні мережі і місцеві виробники активно долучаються до програми «Національний» кешбек. Таким чином мешканці регіону мають змогу підтримати вітчизняний бізнес та отримати грошовий бонус. Наш регіон займає поки що 21 місце по реєстрації виробників. Станом на кінець жовтня у нас було зареєстровано 19 виробників з Миколаївської області, — сказала Рената Хрущ.

До прикладу, Харківщина у трійці лідерів за кількістю учасників «Національного кешбеку». До держпрограми, за даними начальника Харківської ОВА, станом на початок листопада приєдналися 140 виробників і 87 продавців регіону.

— Можливо така статистика тому що це щось нове, і поки що немає досвіду і розуміння, як це буде працювати. Але я думаю, що з часом буде на багато більше товаровиробників з Миколаївщини, коли всі будуть бачити і розуміти, як це точно працює, — пояснила Рената Хрущ.

У вересні 2024 року в Україні розпочалась реалізація програми «Національний кешбек», в рамках якої 646 378 громадян отримали фінансову підтримку на загальну суму 37,2 мільйона гривень. Програма надає кешбек у розмірі 10% за придбання українських товарів у великих торговельних супермаркетах 

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