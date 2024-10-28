Національний кешбек: українцям виплатили ₴37 млн, Фото ілюстративне

У вересні 2024 року в Україні розпочалась реалізація програми «Національний кешбек», в рамках якої 646 378 громадян отримали фінансову підтримку на загальну суму 37,2 мільйона гривень.

Про це повідомила Перша віцепрем’єр-міністерка України — Міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Програма надає кешбек у розмірі 10% за придбання українських товарів у великих торговельних супермаркетах

На цей час майже 650 тисяч українців отримали фінансову підтримку від держави, з них приблизно 10% — це люди старшого віку.

Отриманий кешбек можна витратити на оплату комунальних, медичних та транспортних послуг або задонатити на підтримку ЗСУ. Щоб скористатися програмою, громадянам потрібно подати заявку через банки-учасники, відкрити картку для отримання кешбеку та активувати її в мобільному застосунку «Дія».

— Цю виплату від держави громадяни можуть спрямувати, зокрема, на оплату комунальних послуг. Це особливо актуальне питання у період опалювального сезону. Тож надаємо громадянам підтримку, заохочуючи їх обирати українські товари, — каже Юлія Свириденко.

Станом на 28 жовтня, до програми вже долучилося 2,4 мільйона українців, які оформили 2,6 мільйона карток. У жовтні нарахування кешбеку сягнули 104,6 мільйона гривень, що майже у три рази більше, ніж у вересні.

Раніше президент України Володимир Зеленський анонсував нову підтримку українців: кожен українець отримає тисячу гривень.

Нагадаємо, що згідно з розрахуваннями голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцева закон про підвищення податків до кінця року збільшить надходження до державного бюджету на 30 мільярдів гривень.

Також раніше майже всі миколаївські нардепи підтримали закон про підвищення податків.

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