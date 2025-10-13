Одещина — друга в Україні за кількістю ФОПів, відкритих іноземцями у 2025 році. Фото ілюстративне: «МикВісті»

Понад 1,6 тисячі фізичних осіб-підприємців (ФОПів) відкрили іноземці в Україні за дев’ять місяців 2025 року. За цим показником Одеська область посіла друге місце — тут зареєстровано всього 300 нових бізнесів нерезидентів.

Про це повідомляє Опендатабот із посиланням на дані Єдиного державного реєстру.

Загалом у січні–вересні 2025 року іноземці створили 1 648 ФОПів — це на 10% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Частка підприємців-нерезидентів становить лише 0,7% від усіх новостворених бізнесів в Україні.

Кількість відкритих та закритих ФОПів іноземцями. Фото: Опендатабот

Найчастіше іноземці відкривають власну справу в Києві — 544 ФОПи (33%), на другому місці Одещина — 300 (18%), далі йдуть Київська (138), Харківська (104) та Львівська (83) області. Найменше іноземних підприємців зареєстровано у Волинській, Чернігівській, Сумській, Донецькій та Херсонській областях — від 2 до 17. У Миколаївській області за цей час відкрили 26 ФОПів.

Кількість відкритих ФОПів іноземцями за областями. Фото: Опендатабот

Водночас 1158 іноземців припинили свою діяльність, тож чистий приріст склав 490 підприємців. Найбільше бізнесів закрилося в Києві (297), на Одещині (17%), Харківщині (9%), Київщині (8%) та Дніпропетровщині (5%). У Миколаївській області за цей період діяльність припинили 36 ФОПів, заснованих іноземцями.

Кількість закритих ФОПів іноземцями за областями. Фото: Опендатабот

Серед іноземних підприємців переважають чоловіки — 69% проти 31% жінок. Найактивнішими в реєстрації бізнесів є громадяни Азербайджану (229 ФОПів), Росії (222), Узбекистану (160), Молдови (125) та Вірменії (95). Найчастіше діяльність припиняють громадяни Росії, Азербайджану, Молдови, Узбекистану та Білорусі.

— Відкриття ФОПів іноземцями — абсолютно законна практика. Особи, які мають посвідку на проживання в Україні, отримують податковий номер і можуть вести підприємницьку діяльність на загальних підставах. Це стосується і громадян Росії, якщо вони перебувають у країні на законних підставах, — пояснює керівник юридичного департаменту Опендатаботу Денис Попов.

З яких країн громадяни найчастіше відкривають ФОПи в Україні. Фото: Опендатабот

Найпопулярніші сфери діяльності серед іноземних підприємців — роздрібна торгівля (32%), громадське харчування (14%), оптова торгівля (9%), комп’ютерне програмування (6%) та інформаційні послуги (4%).

