В Україні кількість справ про рейдерство зменшилася більш ніж утричі за чотири роки

За 8 місяців 2025 року в Україні відкрили 168 справ про рейдерство. Це на 36% менше, ніж за той самий період минулого року.

Про це свiдчать аналітичні дані Опендатабот, пишуть «МикВісті».

Торік у середньому відкривали 33 такі справи щомісяця, а цьогоріч — 21. За останні чотири роки кількість справ про рейдерство зменшилася у 3,4 раза.

Кількість нових справ щодо рейдерства. Інфографіка: Опендатабот

Більшість проваджень стосуються підроблення документів (стаття 205-1 Кримінального кодексу України). Цього року відкрили 134 такі справи — це 80% від усіх. Підозру оголосили у 62 справах, а до суду дійшло 53, тобто 40%.

За перешкоджання роботі підприємств (стаття 206 ККУ) зареєстрували 23 справи — на 42% менше, ніж торік. Підозр і судових розглядів у цих випадках не було. Ще 11 справ відкрили за незаконне заволодіння майном підприємств (стаття 206-2 ККУ) — це більш ніж удвічі менше, ніж минулого року. Підозру оголосили лише в одному випадку, а до суду справа не дійшла.

Справи про рейдерство. Інфографіка: Опендатабот

Офіс протидії рейдерству за цей час розглянув 830 звернень від постраждалих — це на 40% менше, ніж торік.

Найчастіше скарги стосувалися нерухомості — 676 випадків (81%), ще 154 — бізнесу. При цьому скарг на незаконне захоплення нерухомості стало менше на 43%, а щодо бізнесу — на 15%.

Якщо у 2024 році більшість звернень надходила від компаній, то цього року ситуація змінилася. У 2025-му половину скарг подали громадяни (411). Бізнес звертався 232 рази (28%), органи місцевої влади — 162 (20%). Решту скарг подали державні установи та реєстратори.

Більшість скарг (818 із 830) розглядали колегіально. З них 247 задовольнили (30%), 243 відхилили (30%), а 328 залишили без розгляду (40%). Ще 10 скарг щодо бізнесу та 2 щодо нерухомості задовольнили одноосібними рішеннями.

Хто скаржиться на рейдерство. Інфографіка: Опендатабот