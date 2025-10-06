  • понеділок

    6 жовтня, 2025

  • 15.9°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 6 жовтня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 15.9° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

В Україні кількість справ про рейдерство зменшилася більш ніж утричі за чотири роки

За 8 місяців 2025 року в Україні відкрили 168 справ про рейдерство. Це на 36% менше, ніж за той самий період минулого року.

Про це свiдчать аналітичні дані Опендатабот, пишуть «МикВісті».

Торік у середньому відкривали 33 такі справи щомісяця, а цьогоріч — 21. За останні чотири роки кількість справ про рейдерство зменшилася у 3,4 раза.

Кількість нових справ щодо рейдерстваКількість нових справ щодо рейдерства. Інфографіка: Опендатабот

Більшість проваджень стосуються підроблення документів (стаття 205-1 Кримінального кодексу України). Цього року відкрили 134 такі справи — це 80% від усіх. Підозру оголосили у 62 справах, а до суду дійшло 53, тобто 40%.

За перешкоджання роботі підприємств (стаття 206 ККУ) зареєстрували 23 справи — на 42% менше, ніж торік. Підозр і судових розглядів у цих випадках не було. Ще 11 справ відкрили за незаконне заволодіння майном підприємств (стаття 206-2 ККУ) — це більш ніж удвічі менше, ніж минулого року. Підозру оголосили лише в одному випадку, а до суду справа не дійшла.

Справи про рейдерство. Інфографіка: ОпендатаботСправи про рейдерство. Інфографіка: Опендатабот

Офіс протидії рейдерству за цей час розглянув 830 звернень від постраждалих — це на 40% менше, ніж торік.

Найчастіше скарги стосувалися нерухомості — 676 випадків (81%), ще 154 — бізнесу. При цьому скарг на незаконне захоплення нерухомості стало менше на 43%, а щодо бізнесу — на 15%.

Якщо у 2024 році більшість звернень надходила від компаній, то цього року ситуація змінилася. У 2025-му половину скарг подали громадяни (411). Бізнес звертався 232 рази (28%), органи місцевої влади — 162 (20%). Решту скарг подали державні установи та реєстратори.

Більшість скарг (818 із 830) розглядали колегіально. З них 247 задовольнили (30%), 243 відхилили (30%), а 328 залишили без розгляду (40%). Ще 10 скарг щодо бізнесу та 2 щодо нерухомості задовольнили одноосібними рішеннями.

Хто скаржиться на рейдерство. Інфографіка: ОпендатаботХто скаржиться на рейдерство. Інфографіка: Опендатабот
Нагадаємо, на сесії Ірпінської міської ради депутати проголосували за недовіру міському голові Олександру Маркушину та передали його повноваження секретарю ради Анжелі Макєєвій. Мер назвав це спробою рейдерського захоплення влади.

Останні новини про: Опендатабот

На Миколаївщині кількість прозорих компаній скоротилась до 115
На Одещині 9 компаній позбулися російських власників, на Миколаївщині — одна
Кулемети, автомати, пістолети: на Миколаївщині втратили або викрали понад 50 тисяч одиниць зброї
Реклама

Читайте також:

новини

На капремонт зруйнованої вибуховою хвилею покрівлі гімназії №10 у Миколаєві оголосили тендер на ₴9,2 млн

Аліса Мелік-Адамян
новини

Негативне сальдо: на Миколаївщині з початку року закрилось понад 6 тис. ФОПів

Світлана Іванченко
новини

За три роки адміністрації районів Миколаєва витратили на ремонт та утримання доріг більше пів мільярда гривень

Юлія Бойченко
новини

В бюджеті Миколаєва не вистачає грошей, — Луков про ремонт даху ліцею у Варварівці, де держава поставила відбудову на паузу

Юлія Бойченко
новини

На ремонт та утримання доріг Центрального району за три роки витратили ₴300 млн, але голова адміністрації Береза каже, що цього замало

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Опендатабот

Кулемети, автомати, пістолети: на Миколаївщині втратили або викрали понад 50 тисяч одиниць зброї
На Одещині 9 компаній позбулися російських власників, на Миколаївщині — одна
На Миколаївщині кількість прозорих компаній скоротилась до 115

На Миколаївщині створять індустріальний парк для 60 заводів — шість компаній уже зацікавлені

На капремонт зруйнованої вибуховою хвилею покрівлі гімназії у Миколаєві оголосили тендер на ₴9 млн

2 години тому

Керівника Миколаївського КЕУ підозрюють у розтраті ₴1,4 млн, призначених для військових

Головне сьогодні