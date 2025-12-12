На Миколаївщині провели лише 70 перевірок підприємців: один із найнижчих показників в Україні

Податкова збільшила кількість перевірок підприємців: на Миколаївщині їх було лише 70. Фото: «МикВісті»

Державна податкова служба відзвітувала про кількість перевірок фізичних осіб-підприємців за перші три квартали 2025 року. У Миколаївській області за дев’ять місяців цього року провели лише 70 перевірок — це один із найменших показників по країні.

Про це свідчать аналітичні дані Опендатабот.

Для порівняння:

в Одеській області — 269 перевірок,

у Херсонській області — 8 перевірок,

у Львівській області, яка стала лідером, — 805 перевірок.

Фото: Опендатабот

Загалом по Україні податкова провела 6 041 перевірку, що на 12 % більше, ніж торік. Водночас це досі майже вчетверо менше, ніж до початку повномасштабної війни.

Податкова також збільшила суми донарахувань. За дев’ять місяців підприємцям нарахували 5,98 мільярда гривень зобов’язань, але підтверджено до сплати лише 22%. Із 2,59 мільярда гривень штрафів узгоджено лише 15%.

Найбільше донарахували у Черкаській області — 1,87 мільярда гривень, але там підприємці підтвердили лише 1,7% цієї суми. Натомість в Івано-Франківській області узгодили майже все — 94%.

Нагадаємо, що Одещина увійшла до п’ятірки регіонів, де цьогоріч відкрилися найбільше нових ФОПів у сфері громадського харчування — понад тисяча закладів. Для порівняння, на Миколаївщині зареєстрували 325 нових підприємців, а на Херсонщині — лише 93.