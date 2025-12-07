  • неділя

На Миколаївщині та Одещині велика кількість агрокомпаній для виробництва біоетанолу, — аналітики

Завод з виробництва біоетанолу. Ілюстративне фото: UTCЗавод з виробництва біоетанолу. Ілюстративне фото: UTC

Миколаївщина та Одещина увійшли до переліку регіонів із найбільшим потенціалом постачання сировини для виробництва біоетанолу.

Про це свідчать аналітичні дані YouControl.Market, пишуть «МикВісті».

За інформацією аналітиків, агрокомпанії, які можуть забезпечувати необхідну сировину, зосереджені на Кіровоградщині — 1716 підприємств, Дніпропетровщині — 1569, Полтавщині — 1420, Вінниччині — 1361, а також на Одещині — 1236 та Миколаївщині — 1109. До лідерів також входять Черкащина (1023) і Київська область разом зі столицею (1175).

Кількість агрокомпаній, які можуть забезпечувати необхідну сировину для виробництва біоетанолу. Інфографіка: YouControl.MarketКількість агрокомпаній, які можуть забезпечувати необхідну сировину для виробництва біоетанолу. Інфографіка: YouControl.Market

Крім того, Миколаїв увійшов до ТОП-10 міст України з найбільшою кількістю агропідприємств — потенційних постачальників сировини. Лідирує Київ — 188 компаній, друге місце посів Миколаїв — 85, а третє — Кропивницький — 57. У першій п’ятірці також Дніпро (49) та Харків (43). Така концентрація бізнесу створює сприятливі умови для розміщення біоетанолових виробництв поблизу міст — із доступом до сировини, спеціалістів та необхідної інфраструктури.

«Висока концентрація агрокомпаній у цих містах свідчить про сприятливі умови для розміщення поблизу них біоетанолових виробництв — поруч є і сировина, і інфраструктура, і кваліфіковані кадри. До десятки лідерів також увійшли інші значні міста аграрних областей, наприклад, можна очікувати присутність обласних центрів на кшталт Вінниці, Одеси, Полтави», — наголошують аналітики.

У межах євроінтеграційного курсу Україна запроваджує норму обов’язкового додавання щонайменше 5% біоетанолу до бензину з 1 травня 2025 року. Хоча запровадження штрафів за її невиконання відкладено до 2026-го, нормативна база для розвитку ринку вже створена.

Зазначається, що Україна має важливі передумови для розвитку біоетанольної галузі: потужний аграрний сектор, значні обсяги вирощування зернових та цукрових культур, а також виробництво меляси. Використання біоетанолу в паливі сприяє зменшенню викидів СО₂, зміцнює енергетичну незалежність країни та створює стабільний ринок збуту для агровиробників.

Станом на 2025 рік у країні працюють 17 біоетанолових заводів із сумарною річною потужністю близько 430 тисяч тонн. Це більш ніж у чотири рази перевищує внутрішній попит, необхідний для виконання вимог стандарту E5.

Аналітики переконані, що розвиток біоетанолової промисловості може принести державі та бізнесу низку ключових переваг: від скорочення імпорту пального і зміцнення енергетичної незалежності до покращення екологічної ситуації та створення нових робочих місць у сільській місцевості.

Раніше повідомлялось, що в Україні викрили компанію з виробництва біоетанолу в ухиленні від сплати акцизного податку в особливо великих розмірах.

