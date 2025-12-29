 Залужний планує залишити посаду посла України у Великій Британії, — медіа

  • понеділок

    29 грудня, 2025

  • 0.2°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 29 грудня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 0.2° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Залужний планує залишити посаду посла України у Великій Британії, — медіа

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний виступає на заході Chatham House у Лондоні, 17 жовтня 2024 року. Фото: AP Photo / Alberto PezzaliПосол України у Великій Британії Валерій Залужний виступає на заході Chatham House у Лондоні, 17 жовтня 2024 року. Фото: AP Photo / Alberto Pezzali

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний може залишити дипломатичну службу вже на початку січня.

Про це повідомляє «Radio NV» з посиланням на власні джерела.

За інформацією співрозмовників, наближених до Офісу президента, Валерій Залужний ще кілька тижнів тому під час перебування в Києві поінформував президента Володимира Зеленського про намір піти у відставку.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

«Вони з президентом обговорювали різні посади для Залужного — від прем’єр-міністра до голови Офісу президента, однак на той момент він не виявив зацікавленості», — зазначають джерела видання.

Інші співрозмовники повідомили, що певний час Валерій Залужний розглядав можливість роботи послом у США або повернення на посаду головнокомандувача ЗСУ. Втім, за їхніми словами, наразі жодних рішень із цього приводу не ухвалено. При цьому питання зміни українського посла у Сполучених Штатах, як зазначають джерела, наразі не розглядається.

«Ймовірно, Залужний планує повернутися до Києва і може оголосити про це вже 4–5 січня наступного року, якщо на його рішення нічого не вплине», — повідомило одне з джерел.

Нагадаємо, під час візиту до Лондона керівник Офісу президента Андрій Єрмак запропонував колишньому головнокомандувачу ЗСУ та нинішньому послу України у Великій Британії Валерію Залужному приєднатися до політичної команди Володимира Зеленського на майбутніх виборах, але той відмовився.

Останні новини про: Валерій Залужний

Залужний заявив, що США руйнують світовий порядок
The Guardian: Єрмак пропонував Залужному приєднатися до команди Зеленського, але той відмовився
Залужний пояснив, чому контрнаступ 2023 року зазнав невдачі та назвав Курську операцію «провалом для України»
Реклама
Читайте також:
новини
Скільки у 2025 році заробили мер Миколаєва та його заступники

Аліса Мелік-Адамян
новини
Для безкоштовного проїзду у трамваях та тролейбусах Миколаєва потрібно ще ₴74 млн

Аліна Квітко
новини
В Миколаєві ремонтують тепломережу для підключення онкоцентру до резервної котельні: це коштує ₴4,4 млн

Аліса Мелік-Адамян
новини
«Хлопці, схаменіться», — депутат Кантор назвав несправедливими наміри на 42% підняти зарплати чиновникам Миколаєва

Катерина Середа
новини
На роботу трамваїв та тролейбусів потрібно понад ₴700 млн з бюджету Миколаєва

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Валерій Залужний

Залужний пояснив, чому контрнаступ 2023 року зазнав невдачі та назвав Курську операцію «провалом для України»
The Guardian: Єрмак пропонував Залужному приєднатися до команди Зеленського, але той відмовився
Залужний заявив, що США руйнують світовий порядок

ІНФОГРАФІКА

Скільки у 2025 році заробили мер Миколаєва та його заступники

Для безкоштовного проїзду у трамваях та тролейбусах Миколаєва потрібно ще ₴74 млн

1 година тому

На роботу трамваїв та тролейбусів потрібно понад ₴700 млн з бюджету Миколаєва

Головне сьогодні