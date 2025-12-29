Залужний планує залишити посаду посла України у Великій Британії, — медіа

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний виступає на заході Chatham House у Лондоні, 17 жовтня 2024 року. Фото: AP Photo / Alberto Pezzali

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний може залишити дипломатичну службу вже на початку січня.

Про це повідомляє «Radio NV» з посиланням на власні джерела.

За інформацією співрозмовників, наближених до Офісу президента, Валерій Залужний ще кілька тижнів тому під час перебування в Києві поінформував президента Володимира Зеленського про намір піти у відставку.

«Вони з президентом обговорювали різні посади для Залужного — від прем’єр-міністра до голови Офісу президента, однак на той момент він не виявив зацікавленості», — зазначають джерела видання.

Інші співрозмовники повідомили, що певний час Валерій Залужний розглядав можливість роботи послом у США або повернення на посаду головнокомандувача ЗСУ. Втім, за їхніми словами, наразі жодних рішень із цього приводу не ухвалено. При цьому питання зміни українського посла у Сполучених Штатах, як зазначають джерела, наразі не розглядається.

«Ймовірно, Залужний планує повернутися до Києва і може оголосити про це вже 4–5 січня наступного року, якщо на його рішення нічого не вплине», — повідомило одне з джерел.

Нагадаємо, під час візиту до Лондона керівник Офісу президента Андрій Єрмак запропонував колишньому головнокомандувачу ЗСУ та нинішньому послу України у Великій Британії Валерію Залужному приєднатися до політичної команди Володимира Зеленського на майбутніх виборах, але той відмовився.