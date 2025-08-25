The Guardian: Єрмак пропонував Залужному приєднатися до команди Зеленського, але той відмовився

Володимир Зеленський, Андрій Єрмак, Валерій Залужний. Ілюстративне фото: facebook.com / ganna_maliar

Під час візиту до Лондона керівник Офісу президента Андрій Єрмак запропонував колишньому головнокомандувачу ЗСУ та нинішньому послу України у Великій Британії Валерію Залужному приєднатися до політичної команди Володимира Зеленського на майбутніх виборах, але той відмовився.

Про це повідомляє «The Gardian», з посиланням на внутрішні джерела.

За даними видання, після відставки Валерія Залужного від посади головнокомандувача до українського посольства в Лондоні регулярно навідуються політики, активісти та бізнесмени, намагаючись з’ясувати його політичні наміри.

Одним із таких візитів стала зустріч у листопаді 2024 року в Лондоні, коли керівник Офісу президента Андрій Єрмак запропонував Валерію Залужному приєднатися до політичної команди Володимира Зеленського для «демонстрації єдності напередодні виборів». Проте сам ексгенерал відмовився.

Видання також повідомляє, що серед «відвідувачів» був і колишній радник Дональда Трампа Пол Манафорт, який пропонував свої послуги як політичного консультанта. Однак і йому Валерій Залужний відмовив.

У березні, після напруженої зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Білому домі, команда віцепрезидента США Джей Ді Венса намагалася вийти на контакт із Залужним. За інформацією журналістів, у США навіть розглядали його як потенційну альтернативу Зеленському. Втім, після консультацій із Банковою посол не погодився на розмову.

— В Україні не заплановано жодних виборів, а голосування юридично та технічно неможливе, поки країна перебуває у стані війни… Але всі в Україні знають, що рано чи пізно політика повернеться. І коли це станеться, опитування показують, що Залужний, який очолив успішне відбиття російського наступу на початку війни, є єдиним кандидатом, який становив би серйозну загрозу для Зеленського, — пояснило таке рішення американської сторони медіа «The Gardian».

Журналісти підкреслюють, що Валерій Залужний ніколи публічно не заявляв про політичні амбіції та, як правило, відмовляє у більшості запитів на інтерв’ю. Його команда ретельно вибудовує графік публічних заходів у Лондоні, аби уникати ситуацій, де йому могли б поставити незручні запитання.

Водночас, за даними джерел видання, під час зустрічі з Андрієм Єрмаком Залужний пообіцяв поки що утримуватися від публічної критики президента Володимира Зеленського, доки триває війна, і запевнив, що не створюватиме для Офісу президента несподіваних проблем.

— Якщо я вирішу, що хочу піти в політику, ви спочатку почуєте це від мене особисто, — цитує The Guardian слова Валерія Залужного.

Наразі ж Валерій Залужний демонструє публічну лояльність до чинного президента. Після скандальної зустрічі у Вашингтоні він зустрів Зеленського в Лондоні й виклав спільне фото з підписом: «Дорога попереду буде важкою, але разом ми подолаємо всі виклики».

Нагадаємо, нещодавно пройшло опитування за кого б проголосували українці на президентських та парламентських виборах. Чинний президент Володимир Зеленський залишається фаворитом серед можливих кандидатів на президентських виборах, тоді як у парламенті більшість українців хотіли б бачити «партію Залужного».