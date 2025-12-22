 Віткофф підбив підсумки переговорів щодо мирної угоди для України

    22 грудня, 2025

  22 грудня , 2025 понеділок

Віткофф заявив про «конструктивні» переговори США з Україною та Росією щодо миру

Стів Віткофф підбив підсумки переговорів щодо мирної угоди для України. Фото: Getty ImagesСтів Віткофф підбив підсумки переговорів щодо мирної угоди для України. Фото: Getty Images

Спецпосланець президента США Стів Віткофф підбив підсумки переговорів щодо мирного врегулювання війни в Україні, які відбулися з українською, російською сторонами та європейськими партнерами.

Зі стороною України пройшла окрема конструктивна зустріч у форматі США—Україна, написав він у соцмережі Х.

Під час переговорів основну увагу зосередили на чотирьох ключових напрямах: подальшому розвитку 20-пунктного мирного плану, узгодженні підходів до багатосторонньої системи гарантій безпеки, гарантій безпеки США для України, а також на плані економічного розвитку та відновлення країни.

Стів Віткофф наголосив, що окрему увагу сторони приділили термінам і послідовності наступних кроків. За його словами, Україна залишається повністю відданою досягненню справедливого і тривалого миру. Серед спільних пріоритетів він назвав припинення вбивств, забезпечення надійних гарантій безпеки та створення умов для стабільності, відновлення й довгострокового розвитку України.

Окрім цього, спецпосланець повідомив про зустрічі американської делегації зі спецпредставником російського керівництва Кирилом Дмитрієвим. За словами Стіва Віткоффа, переговори були продуктивними й спрямованими на просування мирного плану президента Дональда Трампа.

Він також зазначив, що російська сторона декларує готовність до досягнення миру в Україні та позитивно оцінює посередницьку роль Сполучених Штатів у врегулюванні війни.

Нагадаємо, раніше голова фракції партії «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що можливості укласти «гарну» мирну угоду з Росією наразі не існує — йдеться або про поганий чи дуже поганий варіант, або ж про відсутність угоди й продовження війни.

