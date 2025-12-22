 Трамп і Стармер обговорили зусилля щодо завершення війни РФ проти України

Трамп і Стармер обговорили зусилля щодо завершення війни РФ проти України

Трамп і Стармер обговорили зусилля щодо завершення війни РФ проти України. Фото: Reuters

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер 21 грудня провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Головною темою стала війна Росії проти України та пошук шляхів до її справедливого і тривалого завершення.

Як повідомляє Reuters з посиланням на офіс британського прем’єра, розмову лідери почали саме з обговорення ситуації в Україні.

Також Кір Стармер розповів Дональду Трампу про роботу так званої Коаліції охочих — групи країн, які пообіцяли підтримувати Україну. Йшлося, зокрема, про те, як ця коаліція може допомогти у разі досягнення мирної угоди.

Нагадаємо, що Сенат США остаточно підтримав законопроєкт про оборонні витрати на загальну суму 901 мільярд доларів. Документ, зокрема, передбачає фінансування допомоги Україні в обсязі 800 мільйонів доларів.

