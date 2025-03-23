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Стармер про безпеку України: Путін хоче залишити її беззахисною, і я цьому не довіряю

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, фото: Bloomberg via Getty ImagesПрем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, фото: Bloomberg via Getty Images

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер наголошує на необхідності збереження тісних відносин між США та Європою, попри скептичне ставлення президента Дональда Трампа до європейських союзників.

В інтерв’ю The New York Times він заявив, що Британія не повинна обирати між США та Європою. Водночас він погодився з Трампом у тому, що європейські країни мають більше вкладати у власну оборону.

Одним із ключових питань залишається роль Британії та Європи в можливих переговорах Трампа з Владіміром Путіним. Щоб вплинути на ці процеси, Стармер ініціює створення багатонаціональних військових сил, які він називає «коаліцією рішучих». Їхня мета – захист неба, портів і кордонів України після будь-якого мирного врегулювання.

— Я не довіряю Путіну. Він спробує зробити Україну беззахисною після укладення угоди, щоб знову вторгнутися, — заявив Кір Стармер.

Проте його ініціатива стикається з труднощами: Росія відкидає ідею миротворчих сил НАТО, а Трамп поки що не надав гарантій безпеки, які необхідні для залучення військ.

Попри це, британський прем’єр заявив, що має діяти рішуче: «Якщо ми будемо рухатися в темпі найобережніших, то ми будемо рухатися дуже повільно і не опинимося на тій позиції, на якій нам потрібно бути».

Нагадаємо, що раніше Кір Стармер під час онлайн-зустрічі «коаліції охочих» обговорив можливість розміщення в Україні миротворчих сил чисельністю понад 10 тисяч військових.

Зазначається, ініціатива Стармера отримала ширшу підтримку, ніж очікувалося, і до неї готові долучитися більше країн, ніж три держави, які спочатку запропонували направити своїх військових.

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