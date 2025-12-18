США затвердили військові витрати на 2026 рік: Україна отримає сотні мільйонів доларів підтримки

Оборонний бюджет США: Україна отримає сотні мільйонів доларів підтримки. Фото: 112.ua

Сенат США остаточно підтримав законопроєкт про оборонні витрати на загальну суму 901 мільярд доларів. Документ, зокрема, передбачає фінансування допомоги Україні в обсязі 800 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Associated Press, рішення підтримали 77 сенаторів, проти проголосували 20. Серед тих, хто не підтримав законопроєкт, — двоє республіканців і 18 демократів.

У Білому домі заявили, що ухвалений оборонний бюджет відповідає пріоритетам національної безпеки президента Дональда Трампа. Водночас американські медіа звертають увагу на наявні розбіжності між Конгресом і Пентагоном, які виникли після зміни зовнішньополітичних акцентів адміністрації США з Європи на Центральну та Південну Америку, пише та Washington Post.

Документом також передбачено обмеження: 25% коштів, закладених на поїздки міністра оборони Піта Гегсета, тимчасово не виплачуватимуться, доки він не передасть Конгресу відеоматеріали операції в Карибському морі 2 вересня, під час якої загинули 11 людей, а також інші матеріали, пов’язані з боротьбою проти латиноамериканських наркокартелів.

Крім цього, закон закріплює збереження чисельності американських військ у Європі на нинішньому рівні та продовження військової підтримки України. Окремо передбачено виділення ще 400 мільйонів доларів протягом наступних двох років на виробництво озброєння, яке буде передано українській стороні.

Нагадаємо, раніше Bloomberg писали, що США готують санкції проти енергетики РФ, якщо Володимир Путін відхилить мирну угоду. Зокрема йшлося про обмеження щодо суден так званого тіньового флоту, які використовують для перевезення російської нафти. Також під санкції можуть потрапити трейдери, які сприяють цим операціям. Водночас Білий дім не підтвердив інформацію агентства. Представник Білого дому заявив, що президент США наразі не ухвалював жодних нових рішень щодо санкцій проти Росії.