 США затвердили військові витрати на 2026 рік із фінансуванням для України

  • четвер

    18 грудня, 2025

  • 8.5°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 18 грудня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 8.5° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

США затвердили військові витрати на 2026 рік: Україна отримає сотні мільйонів доларів підтримки

Оборонний бюджет США: Україна отримає сотні мільйонів доларів підтримки. Фото: 112.uaОборонний бюджет США: Україна отримає сотні мільйонів доларів підтримки. Фото: 112.ua

Сенат США остаточно підтримав законопроєкт про оборонні витрати на загальну суму 901 мільярд доларів. Документ, зокрема, передбачає фінансування допомоги Україні в обсязі 800 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Associated Press, рішення підтримали 77 сенаторів, проти проголосували 20. Серед тих, хто не підтримав законопроєкт, — двоє республіканців і 18 демократів.

У Білому домі заявили, що ухвалений оборонний бюджет відповідає пріоритетам національної безпеки президента Дональда Трампа. Водночас американські медіа звертають увагу на наявні розбіжності між Конгресом і Пентагоном, які виникли після зміни зовнішньополітичних акцентів адміністрації США з Європи на Центральну та Південну Америку, пише та Washington Post.

Документом також передбачено обмеження: 25% коштів, закладених на поїздки міністра оборони Піта Гегсета, тимчасово не виплачуватимуться, доки він не передасть Конгресу відеоматеріали операції в Карибському морі 2 вересня, під час якої загинули 11 людей, а також інші матеріали, пов’язані з боротьбою проти латиноамериканських наркокартелів.

Крім цього, закон закріплює збереження чисельності американських військ у Європі на нинішньому рівні та продовження військової підтримки України. Окремо передбачено виділення ще 400 мільйонів доларів протягом наступних двох років на виробництво озброєння, яке буде передано українській стороні.

Нагадаємо, раніше Bloomberg писали, що США готують санкції проти енергетики РФ, якщо Володимир Путін відхилить мирну угоду. Зокрема йшлося про обмеження щодо суден так званого тіньового флоту, які використовують для перевезення російської нафти. Також під санкції можуть потрапити трейдери, які сприяють цим операціям. Водночас Білий дім не підтвердив інформацію агентства. Представник Білого дому заявив, що президент США наразі не ухвалював жодних нових рішень щодо санкцій проти Росії.

Останні новини про: Війна в Україні

Світлина українського хлопчика з Полтавщини увійшла до добірки найкращих фото року National Geographic
Через нічну атаку на енергетику частина Миколаївщини залишилась без світла
Атака дронів на Одещині: пошкоджені багатоповерхівка і школа, семеро поранених
Реклама

Читайте також:

новини

На Миколаївщині за рік закрили 11 дитячих садків, ще десятки не працюють

Аліна Квітко
новини

У водоканалі прогнозують тариф до ₴100 за куб води у Миколаєві після запуску нових очисних

Юлія Бойченко
новини

У Миколаєві музею Верещагіна передали триптих «Козацька Атлантида», присвячений трагедії на Каховській ГЕС

Ірина Олехнович
новини

Гроші на очисні для Миколаєва виділили з держбюджету, а кредит ЄІБ можуть витратити на «додаткове обладнання»

Юлія Бойченко
новини

У Миколаєві хочуть передати соцжитло комунальному підприємству «Свій дім» на праві узуфрукта

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Атака дронів на Одещині: пошкоджені багатоповерхівка і школа, семеро поранених
Через нічну атаку на енергетику частина Миколаївщини залишилась без світла
Світлина українського хлопчика з Полтавщини увійшла до добірки найкращих фото року National Geographic

Через нічну атаку на енергетику частина Миколаївщини залишилась без світла

Зеленський подякував миколаївським та одеським рятувальникам, які ліквідують наслідки російських обстрілів

Коли Миколаїв отримає питну воду у кранах і скільки за неї доведеться платити?

У водоканалі прогнозують тариф до ₴100 за куб води у Миколаєві після запуску нових очисних