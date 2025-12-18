Зеленський позбавив держстипендій низку олімпійських чемпіонів, серед них — миколаївський спортсмен Кваша
- Ірина Олехнович
•
11:25, 18 грудня, 2025
Президент України Володимир Зеленський припинив виплати державних стипендій окремим чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор.
Відповідний указ він підписав у середу, 17 грудня.
Згідно з документом, виплату державних стипендій припинено низці відомих українських спортсменів, серед яких — миколаївський стрибун у воду, бронзовий призер Олімпійських ігор 2008 року Ілля Кваша.
Також до переліку увійшли:
- Сергій Бубка — олімпійський чемпіон зі стрибків із жердиною та колишній президент Національного олімпійського комітету України. Після початку повномасштабного вторгнення РФ він виїхав з України та нині проживає за кордоном. Раніше журналісти повідомляли про наявність у нього бізнесу, частина якого розташована на тимчасово окупованій території Донецької області та, за даними розслідувань, обслуговує окупаційні адміністрації. Йдеться про компанію «Монблан», записану на брата спортсмена — Василя Бубку.
- Яна Клочкова — українська плавчиня, багаторазова олімпійська чемпіонка та призерка. У 2022 році вона виїхала на тимчасово окуповану територію Криму, де проживає її мати. Клочкова публічно не засудила повномасштабне вторгнення Росії в Україну, закрила сторінку в Instagram і не робила жодних заяв щодо війни.
- Євген Браславець — український яхтсмен, чемпіон Олімпійських ігор 1996 року. Після тимчасової окупації Криму у 2014 році він отримав громадянство Російської Федерації,
- Ігор Матвієнко — олімпійський чемпіон-1996 з вітрильного спорту;
- Валерій Лозик — український та радянський плавець;
- Інна Фролова — срібна призерка Олімпіади-1996 з академічного веслування;
- Юрій Єрмаков — бронзовий призер Олімпіади-1996 зі спортивної гімнастики.
