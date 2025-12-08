  • понеділок

    8 грудня, 2025

  • 3.3°
    Легкий дощ

    Миколаїв

  • 8 грудня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 3.3° Легкий дощ

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Спортсменка з Миколаєва Садурська вдруге за 2 тижні побила світовий рекорд у фридайвінгу

Фридайверка з Миколаєва Катерина Садурська вдев'яте встановила світовий рекорд. Фото: Катерина СадурськаФридайверка з Миколаєва Катерина Садурська вдев'яте встановила світовий рекорд. Фото: Катерина Садурська

Українська фридайверка з Миколаєва Катерина Садурська встановила вже дев’ятий світовий рекорд у пірнанні з постійною вагою без ластів (CNF). Цього разу вона досягла позначки 88 метрів на змаганнях Deep Dominica під егідою CMAS.

Про це спортсменка повідомила на своїй сторінці в соцмережі.

Від свого першого рекорду, встановленого в липні 2023 року (74 метри), спортсменка занурилась вже на 14 метрів глибше.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

— Я мріяла про це занурення ще з минулого року, і я така рада, що це сталося. 88 метрів — без ластів, один подих, 3 хвилини 30 секунд, мій 9-й світовий рекорд у цій дисципліні, і важко повірити, але це на 14 метрів глибше, ніж мій перший рекорд, який я встановила у 2023 році, — зазначила Катерина Садурська.

Це третій світовий рекорд Садурської, встановлений на стартах CMAS. Серію рекордів на 82, 84 і 86 метрів — вона оформлювала на змаганнях AIDA.

Світові рекорди Катерини Садурської у CNF:

  • Липень 2023, Vertical Blue — 74 метри (AIDA)
  • Липень 2023, Vertical Blue — 76 метри (AIDA)
  • Липень 2023, Vertical Blue — 77 метри (AIDA)
  • Серпень 2023, ЧС у Гондурасі — 78 метри (CMAS)
  • Жовтень 2024, ЧС у Греції — 80 метри (CMAS)
  • Листопад 2024, Домініка — 82 метри (AIDA)
  • Грудень 2024, Домініка — 84 метри (AIDA)
  • Листопад 2025, Домініка — 86 метри (AIDA)
  • Грудень 2025, Домініка — 88 метри (CMAS)

Лише два тижні тому Садурська занурилася на 86 метрів на змаганнях Blue Element Competition 2025 під егідою AIDA, також у Домініці.

Останні новини про: Спорт

Спортсменки Миколаївщини стали призерками чемпіонату Європи з паранастільного тенісу
Параплавці з Миколаєва стали чемпіонами України
«Ніко-Баскет» програв «Харківським Соколам» у матчі Суперліг
Реклама

Читайте також:

новини

На Миколаївщині та Одещині велика кількість агрокомпаній для виробництва біоетанолу, — аналітики

Світлана Іванченко
новини

Табунщик отримав від Зеленського орден «За заслуги»

Світлана Іванченко
новини

Нардеп Костенко закликав посилити мобілізацію, щоб перемогти у війні: «Зеленському будуть стояти пам'ятники по всій країні»

Світлана Іванченко
новини

Не подав декларацію вчасно: старосту з Миколаївщини оштрафували на понад ₴45 тис.

Світлана Іванченко
новини

У Миколаєві запалили новорічну ялинку

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Спорт

«Ніко-Баскет» програв «Харківським Соколам» у матчі Суперліг
Параплавці з Миколаєва стали чемпіонами України
Спортсменки Миколаївщини стали призерками чемпіонату Європи з паранастільного тенісу

По 17 годин без світла: жителів Миколаївщини попередили про погодинні відключення електрики

На Миколаївщині та Одещині велика кількість агрокомпаній для виробництва біоетанолу, — аналітики

«Ніко-Баскет» програв «Харківським Соколам» у матчі Суперліг

Громадськість обурила поява «ексрегіонала» Кузьмука в ТрО: його оперативно звільнили з посади радника