Спортсменка з Миколаєва Садурська вдруге за 2 тижні побила світовий рекорд у фридайвінгу

Фридайверка з Миколаєва Катерина Садурська вдев'яте встановила світовий рекорд. Фото: Катерина Садурська

Українська фридайверка з Миколаєва Катерина Садурська встановила вже дев’ятий світовий рекорд у пірнанні з постійною вагою без ластів (CNF). Цього разу вона досягла позначки 88 метрів на змаганнях Deep Dominica під егідою CMAS.

Про це спортсменка повідомила на своїй сторінці в соцмережі.

Від свого першого рекорду, встановленого в липні 2023 року (74 метри), спортсменка занурилась вже на 14 метрів глибше.

— Я мріяла про це занурення ще з минулого року, і я така рада, що це сталося. 88 метрів — без ластів, один подих, 3 хвилини 30 секунд, мій 9-й світовий рекорд у цій дисципліні, і важко повірити, але це на 14 метрів глибше, ніж мій перший рекорд, який я встановила у 2023 році, — зазначила Катерина Садурська.

Це третій світовий рекорд Садурської, встановлений на стартах CMAS. Серію рекордів на 82, 84 і 86 метрів — вона оформлювала на змаганнях AIDA.

Світові рекорди Катерини Садурської у CNF:

Липень 2023, Vertical Blue — 74 метри (AIDA)

Липень 2023, Vertical Blue — 76 метри (AIDA)

Липень 2023, Vertical Blue — 77 метри (AIDA)

Серпень 2023, ЧС у Гондурасі — 78 метри (CMAS)

Жовтень 2024, ЧС у Греції — 80 метри (CMAS)

Листопад 2024, Домініка — 82 метри (AIDA)

Грудень 2024, Домініка — 84 метри (AIDA)

Листопад 2025, Домініка — 86 метри (AIDA)

Грудень 2025, Домініка — 88 метри (CMAS)

Лише два тижні тому Садурська занурилася на 86 метрів на змаганнях Blue Element Competition 2025 під егідою AIDA, також у Домініці.