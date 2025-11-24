  • понеділок

    24 листопада, 2025

  • 7.8°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 24 листопада , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 7.8° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Фридайверка з Миколаєва встановила новий світовий рекорд, занурившись на 86 метрів

Миколаївська фридайверка Катерина Садурська знову увійшла в історію — спортсменка встановила новий світовий рекорд, занурившись на 86 метрів у дисципліні постійна вага без ласт (CNF) на змаганнях у Домініці під егідою AIDA.

Про нове досягнення повідомила платформа Blue Element Dominica в соцмережах.

Фридайверка з Миколаєва встановила новий світовий рекорд, занурившись на 86 метрів. Фото: Blue Element DominicaФридайверка з Миколаєва встановила новий світовий рекорд, занурившись на 86 метрів. Фото: Blue Element Dominica

Дисципліна CNF вважається найскладнішою у фридайвінгу: атлет спускається та піднімається на поверхню, використовуючи лише силу власних м’язів, без жодних допоміжних засобів. Садурська змогла перевершити свій попередній світовий рекорд 2024 року на два метри.

Для спортсменки, яка в минулому представляла Україну на Олімпійських іграх 2016 року, це вже восьмий світовий рекорд у CNF. Вона втретє поспіль оновлює рекорд саме на турнірі в Домініці. Її перший історичний рекорд у цій дисципліні був встановлений у липні 2023 року — тоді Катерина занурилась на 74 метри.

Нагадаємо, у вересні Катерина Садурська здобула перемогу на змаганнях під егідою Міжнародної асоціації розвитку фридайвінгу (AIDA) на Кіпрі та стала чемпіонкою світу вдруге за місяць.

Останні новини про: Спорт

У Миколаєві планують розділити школу «Атлант» та стоянку для приватних яхт
«Таке враження, що ви взяли минулий звіт і тупо туди вставили», — Норд розкритикувала програму розвитку спорту Миколаєва через помилки
Миколаївець Максут Султанов виборов перемогу на Кубку України з греко-римської боротьби
Реклама

Читайте також:

новини

ЄС утримався від коментарів щодо позиції США по Кінбурну, але наголосив на важливості контролю морських портів

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві встановили 25 контейнерів для збору кришечок: виручені кошти йдуть на протезування

Анна Гакман
новини

Сподіваємось, це вдасться, — протиаварійні роботи у Будинку офіцерів флоту планують розпочати у 2027 році

Анна Гакман
новини

У Південноукраїнську люди вимагають пом’якшити графіки відключень світла

Альона Коханчук
новини

Комісія ЖКГ не підтримала ₴45 млн кредиту на додаткову техніку для «Миколаївських парків»

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Спорт

Миколаївець Максут Султанов виборов перемогу на Кубку України з греко-римської боротьби
«Таке враження, що ви взяли минулий звіт і тупо туди вставили», — Норд розкритикувала програму розвитку спорту Миколаєва через помилки
У Миколаєві планують розділити школу «Атлант» та стоянку для приватних яхт

У Миколаєві встановили 25 контейнерів для збору кришечок: виручені кошти йдуть на протезування

Документи шукали 30 років: у Миколаєві відновили процедуру створення парку «Дружба»

6 годин тому

Двох миколаївців підозрюють у «продажі» фіктивних меддовідок для ухилення від служби

Головне сьогодні