Миколаївська фридайверка Катерина Садурська знову увійшла в історію — спортсменка встановила новий світовий рекорд, занурившись на 86 метрів у дисципліні постійна вага без ласт (CNF) на змаганнях у Домініці під егідою AIDA.

Про нове досягнення повідомила платформа Blue Element Dominica в соцмережах.

Фридайверка з Миколаєва встановила новий світовий рекорд, занурившись на 86 метрів. Фото: Blue Element Dominica

Дисципліна CNF вважається найскладнішою у фридайвінгу: атлет спускається та піднімається на поверхню, використовуючи лише силу власних м’язів, без жодних допоміжних засобів. Садурська змогла перевершити свій попередній світовий рекорд 2024 року на два метри.

Для спортсменки, яка в минулому представляла Україну на Олімпійських іграх 2016 року, це вже восьмий світовий рекорд у CNF. Вона втретє поспіль оновлює рекорд саме на турнірі в Домініці. Її перший історичний рекорд у цій дисципліні був встановлений у липні 2023 року — тоді Катерина занурилась на 74 метри.

Нагадаємо, у вересні Катерина Садурська здобула перемогу на змаганнях під егідою Міжнародної асоціації розвитку фридайвінгу (AIDA) на Кіпрі та стала чемпіонкою світу вдруге за місяць.