Фридайверка з Миколаєва Садурська вдруге за місяць стала чемпіонкою світу

Спортсменка з Миколаєва Катерина Садурська здобула перемогу на змаганнях під егідою Міжнародної асоціації розвитку фридайвінгу (AIDA) на Кіпрі та стала чемпіонкою світу вдруге за місяць.

Про це повідомили Міністерство молоді та спорту та Федерація підводного спорту.

У перший день глибинного чемпіонату AIDA Садурська виграла золоту медаль у дисципліні занурення з постійною вагою без ластів серед жінок, показавши результат 75 метрів.

Раніше цього місяця на чемпіонаті світу під егідою Всесвітньої конфедерації підводної діяльності (CMAS) у Греції Садурська перемогла в тій же дисципліні з результатом 76 метрів.

Тепер у колекції Катерини вісім золотих медалей чемпіонатів світу. У 2024 році вона встановила світовий рекорд у цій дисципліні, занурившись на 82 метри.

Катерина Садурська виступає в синхронному плаванні та фридайвінгу, дворазова чемпіонка та багаторазова призерка чемпіонатів Європи з водних видів спорту.

Раніше спортсменка поділилася в інтерв’ю, як тренувалася у рідному місті під час війни та чому Київ, Харків і мамина оселя залишаються її точками сили.