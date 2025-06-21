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Миколаївська спортсменка Садурська розповіла, як тренується в умовах війни

Катерина Садурська. Фото: VogueКатерина Садурська. Фото: Vogue

Багаторазова чемпіонка світу з фридайвінгу Катерина Садурська з Миколаєва з’явилася на сторінках літнього випуску українського Vogue. Спортсменка поділилася в інтерв’ю, як тренувалася у рідному місті під час війни та чому Київ, Харків і мамина оселя залишаються її точками сили.

На запитання, де вона нині почувається вдома, Садурська відповідає, що зараз такого місця в неї нема. Знайому атмосферу в подорожах створює музика. Але є три місця сили: у Києві, Харкові та у мами в Миколаєві їй завжди затишно.

Катерина пригадала, як готувалася до змагань у Миколаєві в надскладних умовах війни. Перше глибинне занурення відбулося одразу після підриву Каховської ГЕС, у червні 2023 року. 

— Я постійно читала новини й емоційно переживала цю трагедію. Під час тренування на глибині почула дивний звук, і в голові одразу почали з’являтися картинки війни — весь накопичений стрес нагадав про себе, — розповіла Катерина Садурська.

Катерина Садурська. Фото: VogueКатерина Садурська. Фото: Vogue
Катерина Садурська. Фото: VogueКатерина Садурська. Фото: Vogue

За останні півтора року спортсменка встановила сім світових рекордів у зануренні на затримці дихання.

Найгучніше з них — пірнання без ласт на глибину 84 метри, що дорівнює чверті висоти Ейфелевої вежі. Цей рекорд Катерина встановила в грудні 2024 року, ставши першою жінкою у світі, якій підкорилась така глибина в цій дисципліні. Раніше, у 2023 році, вона здобула перемогу на змаганнях у Гондурасі, занурившись на 97 метрів у категорії вільного занурення.

Також нещодавно повідомлялось, що Садурська стала срібною призеркою серії Всесвітніх ігор.

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