На чверть Ейфелевої вежі: фрідайверка з Миколаєва встановила новий світовий рекорд, занурившись на 84 метри

Садурська встановила новий світовий рекорд занурившись на 84 метри, фото надані командою спортсменки

Спортсменка з Миколаєва Катерина Садурська на затримці дихання занурилася без ласт на глибину 84 метри, що дорівнює чверті висоти Ейфелевої вежі. Вона встановила вже другий світовий рекорд.

Про це повідомили в команді спортсменки.

У понеділок, 2 грудня, завершилися змагання з фрідайвінгу за версією AIDA. Міжнародні змагання проходили на острові Домініка. Єдиною представницею з України була Катерина Садурська.

Раніше, 26 листопада, вона успішно виконала занурення на 82 метри, встановивши абсолютний світовий рекорд у дисципліні CNF (занурення без ласт та додаткового обладнання).

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Як розповіла спортсменка, для неї цей сезон був дуже напруженим: постійні тренування, багато змагань, переїздів і зборів.

«Я надзвичайно щаслива, що моє тіло здатне на такі рекорди, і що можу поділитися цією радістю з Україною. Це мій маленький внесок у нашу перемогу», — зазначила Катерина Садурська.

Зазначається, що на цьому досягнення українки не закінчилися. Уже 28 листопада вона пірнула в дисципліні з моноластою. На тренуваннях фрідайверка долала 106 метрів, але на змаганнях вирішила ризикнути й заявила 107 метрів. Це стало новим національним рекордом і найглибшою персональною глибиною спортсменки.

Вже згодом фрідайверка занурилася у воду на 84 метри у дисципліні CNF. Слід зазначити, що тривалий час вважалося, що жінки неспроможні пірнати так глибоко без додаткового обладнання.

«Це дуже особливий рекорд, бо він показує справжню силу жінок. Цим зануренням я хочу сказати: ми часто недооцінюємо себе. Я прагну надихнути жінок вірити в себе і йти за своїм покликанням. І це ще не ліміт», — зазначила спортсменка.

Садурська встановила новий світовий рекорд занурившись на 84 метри, фото надані командою спортсменки

Садурська встановила новий світовий рекорд занурившись на 84 метри, фото надані командою спортсменки

Садурська встановила новий світовий рекорд занурившись на 84 метри, фото надані командою спортсменки

Садурська встановила новий світовий рекорд занурившись на 84 метри, фото надані командою спортсменки

Садурська встановила новий світовий рекорд занурившись на 84 метри, фото надані командою спортсменки

Садурська встановила новий світовий рекорд занурившись на 84 метри, фото надані командою спортсменки

Садурська встановила новий світовий рекорд занурившись на 84 метри, фото надані командою спортсменки

Нагадаємо, що у 2023 році плавчиня Катерина Садурська здобула першість у дисципліні вільного занурення на змаганнях у Гондурасі, пірнувши на 97 метрів.