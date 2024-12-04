На чверть Ейфелевої вежі: фрідайверка з Миколаєва встановила новий світовий рекорд, занурившись на 84 метри
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- Марія Хаміцевич
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16:00, 04 грудня, 2024
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Спортсменка з Миколаєва Катерина Садурська на затримці дихання занурилася без ласт на глибину 84 метри, що дорівнює чверті висоти Ейфелевої вежі. Вона встановила вже другий світовий рекорд.
Про це повідомили в команді спортсменки.
У понеділок, 2 грудня, завершилися змагання з фрідайвінгу за версією AIDA. Міжнародні змагання проходили на острові Домініка. Єдиною представницею з України була Катерина Садурська.
Раніше, 26 листопада, вона успішно виконала занурення на 82 метри, встановивши абсолютний світовий рекорд у дисципліні CNF (занурення без ласт та додаткового обладнання).
Як розповіла спортсменка, для неї цей сезон був дуже напруженим: постійні тренування, багато змагань, переїздів і зборів.
«Я надзвичайно щаслива, що моє тіло здатне на такі рекорди, і що можу поділитися цією радістю з Україною. Це мій маленький внесок у нашу перемогу», — зазначила Катерина Садурська.
Зазначається, що на цьому досягнення українки не закінчилися. Уже 28 листопада вона пірнула в дисципліні з моноластою. На тренуваннях фрідайверка долала 106 метрів, але на змаганнях вирішила ризикнути й заявила 107 метрів. Це стало новим національним рекордом і найглибшою персональною глибиною спортсменки.
Вже згодом фрідайверка занурилася у воду на 84 метри у дисципліні CNF. Слід зазначити, що тривалий час вважалося, що жінки неспроможні пірнати так глибоко без додаткового обладнання.
«Це дуже особливий рекорд, бо він показує справжню силу жінок. Цим зануренням я хочу сказати: ми часто недооцінюємо себе. Я прагну надихнути жінок вірити в себе і йти за своїм покликанням. І це ще не ліміт», — зазначила спортсменка.
Нагадаємо, що у 2023 році плавчиня Катерина Садурська здобула першість у дисципліні вільного занурення на змаганнях у Гондурасі, пірнувши на 97 метрів.
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