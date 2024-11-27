Занурилась на 82 метри: Спортсменка з Миколаєва Садурська встановила світовий рекорд із фридайвінгу

Катерина Садурська, фото пресслужби фрідайверки

Плавчиня з Миколаєва Катерина Садурська встановила новий світовий рекорд у жіночому фридайвінгу, занурившись на глибину 82 метри у дисципліні «постійна вага без ластів».

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Зазначимо, Катерина Садурська перевершила свій попередній світовий рекорд на два метри: минулого місяця під час чемпіонату світу з фридайвінгу в Каламаті (Греція) вона досягла глибини 80 метрів. Це її шостий рекорд за 2024 рік.

« Я зробила це знову. Не можу повірити, що це вже мій 6-й світовий рекорд за трохи більше ніж рік. Зараз це важко зрозуміти, просто хочеться сказати, що це виглядає легко, і це відчувалось легко, як і повинно бути, але ця подорож була дуже далекою від цього», — написала плавчиня.